Dodgers vs. Reds: ¿Cuál es el historial en playoffs entre ambos equipos?

Los Angeles Dodgers disputarán la primera serie de Comodín de playoffs ante los Cincinnati Reds este martes. Esta serie se definirá al primer equipo que gane dos juegos.

El equipo de los Dodgers nunca ha perdido una serie de Comodín y será la segunda serie de postemporada contra Cincinnati en toda la historia de la franquicia.

La única vez que se enfrentaron en postemporada fue en la Serie Divisional de 1995 y Cincinnati barrió a los Dodgers en tres juegos.

En ese equipo de los Dodgers tenía a jugadores como Hideo Nomo, Mike Piazza, Raúl Mondesí, Eric Karros, entre otros.

¿Cuándo y qué fecha será la serie Dodgers vs. Reds?

Juego 1: Martes 30 de septiembre, 18:08 pm (PT) (ESPN)

Juego 2: Miércoles 1 de octubre, 18:08 pm (PT) (ESPN)



Juego 3*: Jueves 2 de octubre, 18:08 pm (PT) (ESPN)

El tercer juego en caso de ser necesario y los tres encuentros se jugarán en el Dodger Stadium de Los Ángeles.

¿Cómo le fue a los Dodgers este año ante los Reds de Cincinnati?

Los Dodgers ganaron cinco de los seis juegos ante los Reds en esta temporada. El equipo se llevó dos de tres en el Great American Ballpark de Cincinnati en julio.

Luego, Los Ángeles barrió a Cincinnati en tres juegos en agosto en el Dodger Stadium. Ambos equipos terminaron con buen ritmo la temporada regular.

Los Reds ganaron 7 de sus últimos 10 juegos para sacar a los Mets de competencia y lograr llevarse el último comodín de la Liga Nacional con récord de 83 victorias y 79 derrotas.

Por su parte, los Dodgers ganaron 8 de los últimos 10 juegos y barrieron a los Marineros de Seattle en la carretera.

El último comodín que disputaron los Dodgers fue en 2021 ante los Cardenales de San Luis con victoria 3-1.

