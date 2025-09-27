Detroit Tigers y Cleveland Guardians aseguraron boleto a playoffs de MLB

Los Tigres de Detroit y los Guardianes de Cleveland confirmaron su presencia en la postemporada de las Grandes Ligas tras una jornada llena de emociones. El sábado, Detroit selló su clasificación con una victoria 2-1 sobre los Medias Rojas de Boston, resultado que significó su segundo pase consecutivo a playoffs.

La hazaña no estuvo exenta de tensión. Apenas unas semanas atrás, la carrera por el comodín en la Liga Americana estaba más cerrada de lo previsto, pero el equipo de Michigan logró mantenerse firme y consolidar su lugar.

Por su parte, Cleveland también cumplió con el objetivo. Con un ajustado triunfo 3-2 frente a los Rangers de Texas, los Guardianes aseguraron su clasificación y confirmaron el dominio de la División Central de la Liga Americana, donde comparten récord con los Tigres.

Escenarios de playoffs y panorama por ligas

Mientras los Tigres y los Guardianes celebraban, los Astros de Houston quedaron matemáticamente eliminados de la contienda, poniendo fin a sus aspiraciones de extender su racha de apariciones en octubre.

Las proyecciones actuales de la Liga Americana colocan a los Azulejos de Toronto y a los Marineros de Seattle con descanso en la primera ronda. En la Serie de Comodines, el cruce enfrentaría a los Guardianes de Cleveland (3) contra los Tigres de Detroit (6), y a los Yankees de Nueva York (4) frente a los Medias Rojas de Boston (5).

En la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee aseguraron el mejor récord con 96 triunfos y 64 derrotas, lo que les otorga la ventaja de local durante toda la postemporada. Ellos y los Filis de Filadelfia tendrán descanso en la primera ronda. Las series de comodines proyectan a los Dodgers de Los Ángeles (3) contra los Rojos de Cincinnati (6), y a los Cachorros de Chicago (4) frente a los Padres de San Diego (5).

La clasificación refleja la solidez de equipos históricos y la caída de otros que no lograron mantener el ritmo. Los Yankees y los Medias Rojas, por ejemplo, se han reenganchado a la pelea con fuerza desde el comodín, mientras que clubes como los Mets o los Padres han tenido que esforzarse hasta el final para mantenerse en la carrera.

Las Series de Comodines, pactadas al mejor de tres juegos, arrancarán el 30 de septiembre. Posteriormente, el 4 de octubre, comenzarán las Series Divisionales al mejor de cinco, donde ya esperan los líderes de cada liga.

Detroit y Cleveland ahora deberán enfocarse en ajustar sus piezas, pues la verdadera prueba apenas comienza. La temporada regular ha quedado atrás y octubre promete más duelos cerrados, sorpresas y nuevas historias para el béisbol de Grandes Ligas.



