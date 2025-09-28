Clayton Kershaw fuera del roster de los Dodgers para la Serie de Comodines

Clayton Kershaw no formará parte del roster de Los Angeles Dodgers para la Serie de Comodines de la Liga Nacional. El equipo definió su rotación para el arranque de la postemporada y el tres veces ganador del Cy Young quedó descartado para esta fase, aunque podría ser utilizado como relevista en caso de avanzar.

La decisión se tomó luego de que el zurdo hiciera su última apertura de la temporada regular el domingo frente a los Marineros, cerrando así un ciclo de 18 años como abridor en Grandes Ligas.

Kershaw, quien selló la campaña regular con victoria sobre los Mariners tras lanzar 5.1 innings sin permitir carreras limpias, había anunciado el 18 de septiembre que pondrá fin a su carrera al término de la campaña 2025, dejando un legado que lo perfila como futuro miembro del Salón de la Fama.

El plan de pitcheo de los Dodgers

Para la Serie de Comodines, los Dodgers solo necesitarán tres abridores: Shohei Ohtani, Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto, aunque no se ha definido el orden exacto. El cuerpo técnico también contará con Emmet Sheehan y Tyler Glasnow como brazos de apoyo desde el bullpen.

En ese panorama, Kershaw aparece como un recurso de emergencia. El veterano ya tuvo una breve muestra de lo que sería su nuevo rol cuando lanzó una entrada perfecta como relevista la semana pasada en Arizona, su primera aparición en ese papel desde 2019. Los Ángeles podría usarlo en cortos relevos para aprovechar su experiencia en momentos críticos.

El zurdo cierra la temporada regular con 451 aperturas en su carrera, todas con los Dodgers, una cifra que refleja su permanencia y consistencia a lo largo de casi dos décadas. Durante su trayectoria, fue 11 veces elegido al Juego de Estrellas y en tres ocasiones recibió el Cy Young de la Liga Nacional.

Los Dodgers llegan a esta postemporada como campeones del Oeste por duodécima vez en los últimos 13 años, asegurando la tercera siembra en la Liga Nacional. El equipo iniciará su camino en playoffs este martes en el Dodger Stadium contra el sexto sembrado, Cincinnati Reds.

El primer juego de la Serie de Comodines está programado para las 9:08 p. m. ET / 6:08 p. m. PT, con transmisión por ESPN. Los aficionados angelinos esperan que, incluso sin su histórico abridor en la rotación, el equipo pueda dar un paso firme hacia la Serie Divisional.



