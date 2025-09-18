Clayton Kershaw se retira tras 18 temporadas con los Dodgers

Clayton Kershaw se retira del béisbol. Después de 18 temporadas, tres Premios Cy Young, un MVP y dos títulos de la Serie Mundial, Kershaw se despedirá del montículo al final de la temporada 2025, anunciaron los Dodgers este jueves.

Se espera que este viernes Kershaw abra su último juego de temporada regular en el Dodger Stadium en el juego contra los San Francisco Giants.

Con 37 años y después de superar varias lesiones, Kershaw en 2025 ofreció una temporada sólida con 3.27 de efectividad en 99 entradas, 69 ponches y un récord brillante en agosto de 5-0 con ERA de 1.88.

Kershaw desarrolló su carrera completamente dentro de la organización, desde su primera visión hasta convertirse en una sensación juvenil y un ganador del Cy Young en su generación.

Realizó su debut en las Grandes Ligas en 2008 y se catapultó a la fama al año siguiente. En 2011, obtuvo su primera convocatoria al Juego de Estrellas, su título de efectividad y su primer premio Cy Young. Las distinciones siguieron llegando, con Kershaw liderando las mayores en efectividad cada año de 2011 a 2014, ganando dos Cy Young adicionales en 2013 y 2014, y convirtiéndose en el 22º lanzador en recibir el honor de MVP tras su impresionante temporada de 21-3 con un promedio de carreras limpias de 1. 77 durante el histórico 2014.

La segunda parte de la carrera de Kershaw estuvo marcada por lesiones, iniciando con problemas en la espalda que lo mantuvieron fuera parte de 2016.

No obstante, logró otra destacada efectividad en 2017, mientras ayudaba a los Dodgers a conseguir su primer banderín en casi tres décadas. Tuvo una gran actuación en la temporada 2020 durante la pandemia, acumulando un registro de 6-2 en la temporada regular con un promedio de carreras limpias de 2.16 antes de finalmente alcanzar un título de la Serie Mundial.

Hasta ese momento, habían sido los playoffs la única área en la que Kershaw enfrentaba dificultades. En 32 series de eliminación desde 2008 hasta 2019, tenía un récord de 9-11 y un promedio de carreras limpias de 4.43, cifras que incluían derrotas dolorosas contra los St. Louis Cardinals, los Houston Astros y los Washington Nationals.

Sin embargo, en 2020, Kershaw superó sus obstáculos, realizando cinco salidas y terminando con un récord de 4-1 y un promedio de 2. 93 en la primera serie de la Serie Mundial que culminaba en victoria desde 1998. El título significó para Kershaw mucho más de lo que jamás habría imaginado.

Pero nunca se conformó. Por esta razón, incluso cuando su cuerpo ha ido deteriorándose con los años, Kershaw regresó cada primavera. Creía que, siempre que goza de buena salud, aún podía ser un activo para un equipo contendiente al campeonato. Y a pesar de la atención de varios agentes libres de los Rangers de Texas en su ciudad natal, siempre consideró a los Dodgers como su mejor oportunidad para lograrlo.

La Serie Mundial del año pasado fuera especialmente significativa para Kershaw, quien tuvo un papel limitado, realizando solo siete salidas en la temporada regular antes de perderse los playoffs debido a problemas en los pies y la rodilla. Sin embargo, se unió a las celebraciones, disfrutando especialmente del desfile de campeones que el equipo de 2020 había perdido debido a la pandemia.

