Manny Machado establece marca de más Grand Slams como pelotero activo

Manny Machado es uno de los bateadores más experimentados y este miércoles se coronó con la mayor cantidad de Grand Slams entre peloteros activos.

Machado conectó un jonrón con las bases llenas ante los Mets de Nueva York para llegar a 16 batazos con las bases llenas.

Esto pone al dominicano en el octavo lugar de todos los tiempos en Grandes Ligas con más jonrones con las bases llenas.

El Ministro de la Defensa se une a Babe Ruth, Dave Kingman y Hank Aaron en el octavo puesto de jugadores con más Grand Slams. Los cuatro toleteros conectaron 16 de por vida.

Manny Machado y las leyendas por delante con más Grand Slams

El tercera base dominicano aún tiene varias leyendas por delante en cuánto a jugadores con más batazos de bases llenas en Las Mayores.

El siguiente puesto en la lista está ocupado por Jimmie Foxx, Carlos Lee y Ted Williams. Los tres sluggers están empatados en el séptimo puesto con 17 Grand Slams.

En el podio de peloteros con más jonrones con las bases llenas están dos jugadores latinos. En el tercer puesto está Manny Ramírez con 21 vuelacercas.

Lou Gehrig ocupa el segundo puesto con 23 jonrones de Grand Slams y el primer lugar es ocupado por Alex Rodríguez, quien conectó 25 batazos de bases llenas en su larga carrera en Las Mayores.

Machado se acerca a los 200 en San Diego

Manny está cerca de los 200 cuadrangulares como jugador de los Padres de San Diego. Sería el primer jugador en la historia de la franquicia en llegar a esta cifra.

El tercera base de los Padres tiene 193 con la franquicia en el primer puesto del equipo en la historia.

