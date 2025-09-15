Mookie Betts, Francisco Lindor y Corey Seager, entre los nominados al premio Roberto Clemente

Las Grandes Ligas anunciaron este jueves a los nominados para el premio Roberto Clemente 2025, considerado el máximo honor individual que puede recibir un jugador de MLB. Este galardón reconoce a quienes representan al béisbol con carácter, compromiso comunitario, filantropía y contribuciones positivas tanto dentro como fuera del campo.

A partir de hoy, los aficionados pueden emitir su voto en MLBTogether.com/clemente21, disponible en inglés y español, hasta el 28 de septiembre, último día de la temporada regular. El voto de los fanáticos contará como una de las decisiones dentro del panel que elegirá al ganador.

El premio fue creado en 1971 bajo el nombre de Commissioner’s Award y en 1973 adoptó el nombre de Roberto Clemente, en homenaje al histórico pelotero puertorriqueño fallecido un año antes.

Figuras latinas y estrellas de MLB encabezan la lista

Entre los principales nominados se encuentran jugadores de gran impacto mediático y deportivo como Mookie Betts (Dodgers), Francisco Lindor (Mets) y Corey Seager (Rangers), quienes destacan no solo por su talento en el terreno de juego, sino también por su compromiso social.

Lindor, por ejemplo, mantiene proyectos activos en Nueva York, Puerto Rico y Florida, con énfasis en educación y ayuda humanitaria tras desastres naturales. Betts impulsa a través de su 5050 Foundation programas que fomentan la salud física, la alfabetización financiera y el bienestar emocional de niños en situación vulnerable. Por su parte, Seager y su esposa han invertido más de 750 mil dólares en la comunidad de Texas, además de promover clínicas deportivas y programas escolares.

A estos nombres se suman otros destacados como José Berríos (Blue Jays), quien lanzó iniciativas benéficas en Puerto Rico y Canadá; Carlos Rodón (Yankees), con una fundación de apoyo a parejas con problemas de fertilidad; y Pablo López (Twins), que centra su labor filantrópica en hospitales infantiles y programas educativos.

El listado incluye un representante por cada una de las 30 franquicias de MLB, con proyectos que abarcan desde la atención a familias en crisis, el apoyo a veteranos y a pacientes con enfermedades graves, hasta la promoción del deporte entre jóvenes de comunidades marginadas.

Más allá de los números en el diamante, el premio Roberto Clemente mantiene vivo el legado de solidaridad y entrega del pelotero boricua. Cada nominación refuerza la importancia de que los atletas usen su plataforma para inspirar y generar un impacto positivo en la sociedad.



