El venezolano Salvador Pérez alcanza 300 jonrones y 1,000 impulsadas en MLB

El béisbol de Grandes Ligas fue testigo de una jornada histórica en Philadelphia. Salvador Pérez, receptor venezolano y capitán de los Kansas City Royals, conectó dos cuadrangulares en la victoria del sábado por la noche frente a los Phillies, con lo que alcanzó dos cifras emblemáticas en su carrera: 300 jonrones y 1,000 carreras impulsadas.

El hito llegó en el Citizens Bank Park, donde el pelotero disparó su primer jonrón de la noche en la tercera entrada, un batazo solitario que le permitió convertirse en el octavo receptor en la historia de MLB que logra los 300 vuelacercas, con al menos el 75% de sus partidos jugados como catcher.

Poco después, en la primera entrada de su siguiente turno, firmó también la impulsada número 1,000 de su trayectoria.

What a moment for Salvador Perez 👏



He collects his 300th career home run AND 1,000th career RBI on one big swing! pic.twitter.com/Z6DeL2XXgN — MLB (@MLB) September 13, 2025

Entre los grandes de la posición

La proeza coloca a Pérez en un círculo exclusivo. Solo otros siete receptores han llegado a los 300 jonrones: Mike Piazza, Johnny Bench, Carlton Fisk, Yogi Berra, Gary Carter, Iván Rodríguez y Lance Parrish, este último ocho veces All-Star, aunque no miembro del Salón de la Fama.

El venezolano castigó al abridor Taijuan Walker en dos ocasiones. Primero, con un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada, producto de una recta cortada que envió al jardín central izquierdo. Luego, volvió a encontrar un lanzamiento cómodo, un splitter mal ubicado, y lo mandó a las gradas del jardín izquierdo-central. Con esos batazos sumó los jonrones 26 y 27 de su temporada 2025.

Además, se convirtió en el jugador activo número 13 en llegar a los 300 cuadrangulares y en el décimo con al menos 1,000 remolcadas. En este último rubro, se unió a Bryce Harper y Mike Trout, quienes también alcanzaron la cifra en el transcurso de la presente campaña.

Salvador Perez is the 10th active player to reach 1,000 RBI 👏 https://t.co/rtrEOvgS4L pic.twitter.com/JUGuPVzN5F — MLB (@MLB) September 13, 2025

Persiguiendo récords en Kansas City

Dentro de los Royals, la figura de Pérez sigue creciendo. Solo él y George Brett han conectado al menos 200 cuadrangulares con la organización, y el venezolano ya está a 17 de igualar el récord histórico del club, fijado por Brett en 317.

En carreras impulsadas, Pérez es apenas el tercer jugador de la franquicia con cuatro cifras, situándose a 12 de Hal McRae (1,012), quien ocupa el segundo lugar. El líder sigue siendo Brett, con 1,596 remolcadas.

Con 35 años y más de una década defendiendo los colores de Kansas City, Salvador Pérez no solo sigue sumando estadísticas de élite, sino que también consolida su camino hacia un lugar en la historia del béisbol latinoamericano y de las Grandes Ligas.



