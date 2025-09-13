Checo Pérez hará lanzamiento inaugural en juego de los Dodgers contra Phillies

Sergio “Checo” Pérez cambiará por un día el volante de Fórmula 1 por una pelota de béisbol. El piloto mexicano será el encargado de realizar el lanzamiento inaugural en el partido entre Los Angeles Dodgers y Philadelphia Phillies el próximo miércoles 17 de septiembre, en el Dodger Stadium.

El momento tendrá un sabor especial: no solo se trata de uno de los estadios más icónicos de las Grandes Ligas, sino también de un enfrentamiento entre dos equipos que figuran como candidatos a llegar lejos en la postemporada.

Checo Pérez estará lanzando la primera bola en el partido entre Dodgers y Phillies el miércoles en el Dodgers Stadium. — Giselle Zarur Maccise (@giselle_zm) September 12, 2025

Un año de transición para Checo

El tapatío atraviesa meses de transición tras haber quedado fuera de la temporada 2025 de Fórmula 1, luego de que Red Bull decidiera prescindir de sus servicios. Sin embargo, Pérez ya tiene asegurado su futuro: a partir de 2026 será piloto de Cadillac F1, la escudería estadounidense que debutará en la máxima categoría con el respaldo de TWG Global, grupo que recientemente adquirió a los Dodgers.

Checo compartirá garaje con Valtteri Bottas en este nuevo proyecto que marca el regreso de una marca norteamericana a la F1. La primera carrera está programada para el 8 de marzo en Australia, con México recibiendo el Gran Premio el 1 de noviembre y la temporada cerrando el 6 de diciembre en Abu Dabi.

En este contexto, el evento en Los Ángeles se convierte en una manera de mantener la conexión del piloto con el público internacional y, particularmente, con la comunidad mexicana en Estados Unidos.

Dodgers y Phillies, rivales de peso

El duelo en el que Pérez tendrá el honor del primer lanzamiento no es uno cualquiera. Los Dodgers, actuales campeones de la MLB, marchan líderes en la División Oeste de la Liga Nacional con 2.5 juegos de ventaja sobre los San Diego Padres. Además, registran la sexta mejor marca global de la temporada y buscan defender su corona en los próximos playoffs.

Por su parte, los Phillies llegan como una de las organizaciones más sólidas del 2025, con un plantel que ha demostrado consistencia tanto en el pitcheo como en la ofensiva. Todo apunta a que este partido será una antesala del tipo de enfrentamientos que podrían repetirse en la postemporada.

Con este gesto, Checo Pérez se suma a Pato O’Ward, subcampeón de la IndyCar 2025, como los dos pilotos mexicanos que han lanzado la primera bola en un juego de Grandes Ligas esta temporada. O’Ward lo hizo el pasado 6 de agosto en el duelo entre New York Yankees y Texas Rangers.

El lanzamiento de Checo no solo será un guiño simbólico al vínculo entre el automovilismo y el béisbol en Estados Unidos, sino también una vitrina que lo mantendrá en la conversación mediática mientras se prepara para su regreso al máximo nivel del automovilismo mundial.



Sigue leyendo:

· Sergio “Checo” Pérez vuelve a la Fórmula 1 (Video)

· Cadillac entra como nuevo equipo de Fórmula 1 para 2026

· Desde la presidenta de México hasta clubes de fútbol: las felicitaciones a Checo Pérez por su regreso a la F1