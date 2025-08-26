Desde la presidenta de México hasta clubes de fútbol: las felicitaciones a Checo Pérez por su regreso a la F1

La noticia del regreso de Sergio “Checo” Pérez a la F1 generó un movimiento inmediato de felicitaciones en México y fuera del país. La presidenta Claudia Sheinbaum fue una de las primeras en pronunciarse, al destacar la importancia de que un deportista nacional vuelva a representar a México en la máxima categoría del automovilismo.

“Siempre le deseamos suerte a todos los mexicanos que representan a México”, expresó la mandataria durante su conferencia matutina, subrayando que la vuelta del piloto a la F1 es motivo de orgullo para el país.

El anuncio oficial lo hizo Cadillac, que confirmó a Pérez y al finlandés Valtteri Bottas como sus pilotos titulares para la temporada 2026. La escudería estadounidense debutará en el campeonato con una alineación que ya despierta expectativas en los aficionados.

Reconocimiento de clubes y fanáticos

El regreso de Pérez no solo fue celebrado en el ámbito político, además de los más de 40,000 comentarios recibidos por ‘Checo’ en su post de Instagram. El Gran Premio de México emitió un mensaje en el que aplaudió la incorporación del tapatío al nuevo proyecto: “El Gran Premio de México felicita a Sergio Pérez por su regreso al campeonato de F1 como piloto de la nueva escudería Cadillac, que empezará a competir a partir de la temporada 2026, y le desea el mejor de los éxitos”.

En paralelo, equipos deportivos de distintas disciplinas se unieron al festejo. Los Charros de Jalisco, club de béisbol de su estado natal, escribieron en X: “¡DE VUELTA AL ‘MAMBO’! El piloto tapatío Sergio @SChecoPerez regresará en 2026 a la @F1 y lo hará con la escudería @Cadillac_F1. ¡Enhorabuena, ‘Checo’!”.

¡DE VUELTA AL ‘MAMBO’!🤠🏎️🇲🇽

El piloto tapatío Sergio @SChecoPerez regresará en 2026 a la @F1 y lo hará con la Escudería @Cadillac_F1.

¡Enhorabuena, ‘Checo’!🐴👏🏻 pic.twitter.com/evSfvjN6oY — Charros de Jalisco🤠 (@charrosbeisbol) August 26, 2025

El Club América, uno de los equipos más populares de la Liga MX, también dedicó unas líneas al piloto: “¡Felicidades, Checo! Nuevo equipo, nuevos retos… pero siempre Grande de Corazón. Solo los grandes llevan esa pasión en la sangre”. La publicación rápidamente generó interacción entre los aficionados azulcremas, quienes celebraron que el club reconociera a Pérez y auguraron buenos resultados para su nueva etapa.

¡Felicidades, Checo!



Nuevo equipo, nuevos retos… pero siempre #GrandeDeCorazón



Solo los grandes llevan esa pasión en la sangre. 🦅🇲🇽🏁 pic.twitter.com/fxgTwIkARZ — Club América (@ClubAmerica) August 26, 2025

A sus 35 años, “Checo” suma 14 temporadas en Fórmula Uno, seis victorias, 39 podios, un subcampeonato mundial en 2023 y dos campeonatos de constructores junto a Red Bull. Con esas credenciales, su fichaje por Cadillac fue recibido como la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en una de las carreras más destacadas del deporte mexicano.



Sigue leyendo:

· Sergio “Checo” Pérez vuelve a la Fórmula 1 (Video)

· Suspenden a comisario de FIA por hablar de sanción a Max Verstappen

· Exmecánico de Red Bull: “Los autos de Verstappen y Checo Pérez siempre fueron iguales”