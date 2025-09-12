Aaron Judge deja atrás a Joe DiMaggio en la lista de máximos jonroneros de los Yankees

Aaron Judge continúa escribiendo su nombre en la historia de los Yankees. El jardinero conectó este viernes su cuadrangular número 362 en Grandes Ligas, un batazo solitario en la primera entrada contra los Boston Red Sox que le permitió superar a Joe DiMaggio y colocarse como el cuarto máximo jonronero de la franquicia.

Un día antes, Judge había igualado al mítico “Yankee Clipper” con 361 vuelacercas. Ahora, con este nuevo batazo, únicamente Babe Ruth, Mickey Mantle y Lou Gehrig aparecen por delante en la tabla histórica del equipo del Bronx.

Aaron Judge's 362nd HR is 4th all-time in @Yankees history!



He trails only Babe Ruth, Mickey Mantle and Lou Gehrig. pic.twitter.com/T4J4wB26pb — MLB (@MLB) September 12, 2025

Un logro con sabor histórico

El detalle que acompaña el récord no pasó desapercibido: DiMaggio también conectó el último jonrón de su carrera frente a los Red Sox, en 1951. Más de siete décadas después, Judge vuelve a escribir un capítulo en la rivalidad más intensa del béisbol.

La producción ofensiva del capitán de 33 años ha sido notable en esta temporada. Encabeza las Grandes Ligas con un promedio de bateo de .324 y un OPS de 1.120. Además, suma 28 dobles, 47 jonrones, 101 carreras impulsadas y 104 boletos en 137 juegos disputados. En los últimos 15 encuentros su línea ofensiva asciende a .347/.500/.796, prueba de su gran momento.

Judge ya había dejado atrás esta misma semana a otro histórico: Yogi Berra. El martes superó al legendario receptor en la lista de jonrones de la franquicia.

El impacto del toletero no se mide solo en números individuales. Gracias a su aporte, los Yankees lideran todas las Mayores con 762 carreras anotadas y 250 jonrones en lo que va de 2025.

El batazo del viernes también fue clave para mantener al equipo en la lucha divisional. Nueva York arrancó la jornada con apenas medio juego de ventaja sobre Boston en la División Este de la Liga Americana y a tres de distancia de los Toronto Blue Jays, actuales líderes.



Sigue leyendo:

· Aseguran que Álvaro Morales saldría de ESPN por supuesto roce con el actor chileno Pedro Pascal

· Dodgers barren a Colorado y muestra su mejor cara en semanas

· Shohei Ohtani conecta dos jonrones y sigue rompiendo récords con los Dodgers