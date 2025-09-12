Aseguran que Álvaro Morales saldría de ESPN por supuesto roce con el actor chileno Pedro Pascal

Mucho se ha hablado de que Álvaro Morales, analista de la cadena ESPN, no seguirá a partir de diciembre próximo en la cadena de deportes en Estados Unidos y que su futuro estará en Fox Sports, pero la razón de su posible salida se deberá a que tuvo roces con el actor chileno Pedro Pascal.

De acuerdo a información difundida por el periódico Récord, el controvertido locutor no seguirá en el llamado líder mundial de los deportes en virtud de que los ejecutivos de la empresa Disney que administra los destinos del canal deportivo decidieron no renovarle su contrato que concluirá a fin de año.

EN LA RAMPA DE SALIDA POR EL SEÑOR FANTÁSTICO



Dicha página de deportes a través de la columna Francotirador se asegura que Álvaro Morales, con su incisivo y controvertido estilo, tuvo diferencias con el protagonista de la película Los 4 Fantásticos, el chileno Pedro Pascal y a partir de ahí el destino del locutor de origen guatemalteco quedó marcado al decidir la empresa en la que prestó sus servicios por casi dos décadas no renovarle su contrato.

Pero frente a esta noticia, los ejecutivos de la empresa de entretenimiento Disney, decidieron que a partir de diciembre próximo pueda negociar su futuro con cualquier otra empresa como se viene manejando desde hace mucho tiempo como TUDN y Fox Sports.

Los roces con Pedro Pascal

Mientras tanto, las razones de las diferencias que tuvo con el actor Pedro Pascal de los estudios Marvel, empresa que pertenece a Disney al igual que ESPN, se programaron una serie de entrevistas con los protagonistas de esta película, entre ellos el cotizado actor que se adquirió mucha notoriedad por su participación en la serie de Narcos a través de Netflix.

De esta forma Álvaro Morales entrevistó al Señor Fantástico y ahí las cosas se salieron de control al llegar Pascal supuestamente con una gorra de los Yankees de Nueva York, lo que aprovechó el comentarista de ESPN para empezar a utilizar su famoso sarcasmo para empezar a provocarlo con comentarios incómodos contra el equipo neoyorkino de la Major League Baseball (MLB).

Morales le recordó que el equipo conocido como los Mulos de Manhattan cayó derrotado en la última serie mundial y además que no han podido coronarse en los últimos 15 años. Las supuestas provocaciones de Álvaro Morales escalaron de tono y eso derivó en esta supuesta polémica decisión.

Pedro Pascal, al sentirse agredido y molesto cuando pensaba que la entrevista sería para promover la famosa película creada por los estudios Marvel, no dudó a través de sus representantes quejarse con el alto mando de Disney, tomándose la decisión de no renovarle el contrato en vísperas del Mundial 2026.

¡Actor de Marvel provocará su salida de la televisora! 📺🔚



Habrá que esperar si la decisión de no renovar el contrato de una de las cartas fuertes para la cobertura del Mundial a través de ESPN, no representa un duro golpe en la gran competencia que se espera entre las empresas de televisión que cubrirán la justa universal.

