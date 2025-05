Álvaro Morales arremete contra Lionel Messi y su eliminación de la Concachampions

El Inter Miami de Lionel Messi se quedó, de nuevo, sin la Liga de Campeones de la Concacaf. El conjunto de Javier Mascherano fue eliminado por Vancouver Whitecaps. Álvaro Morales critica que no se hable del “fracaso” de Lionel Messi.

El Inter Miami jugó el partido de vuelta por las semifinales de la Concachampions con una desventaja de 0-2 en el marcador. Las Garzas necesitaban remontar y contaban con Lionel Messi para lograr ese objetivo.

Pero con goles de White, Vite y Berhalter los visitantes se llevaron la victoria por 1-3. Jordi Alba marcó el gol por el conjunto local. En este sentido, el Inter Miami vuelve a quedar fuera de este torneo. Álvaro Morales señaló a Messi como uno de los responsables.

“Messi, a sus 37 años, edad en la que Cristiano se encontraba en Europa y no en una liga como lo es la MLS, que tiene porteros y defensas malos a propósito, con cinco goles en esta Champions Messi no fracasa, no, no. Messi no fracasa porque él nunca fracasa. Ya que los que controlan la narrativa ‘Messilover’ para ellos, él no fracasa siempre habrá una justificación como cuando fracaso con el PSG”, dijo el analista.

¿Problemas con Messi en cancha?

Álvaro Morales recordó cómo les fue a los equipos antes de la llegada de Lionel Messi. El analista insinuó que jugando sin el argentino los equipos se sienten más libres. Morales usó como ejemplo al PSG, club que luchaba los torneos continentales con Neymar y Mbappé, pero que luego fue eliminado en octavos contra el Bayern Múnich, con Messi en cancha.

“Antes de él con Neymar llegaban a una final, con Messi se quedaron cortos y después el PSG está cerca de una final sin el argentino, con solamente 3 goles de Messi en esta campaña, no fracasa; en cambio Cristiano fracasa porque sus estándares son altos. Messi no fracasa porque esto es lo normal desde hace muchos años y Messi no trasciende salvo que le marquen 5 penales que no debieron dar para ganar la Copa del Mundo, pobrecito apapachémoslo… a Messisito”, agregó.

💥 "LO DE CRISTIANO ES UN FRACASO, SE DICE Y NO PASA NADA"



💥 "MESSI NUNCA FRACASA… SIEMPRE HABRÁ UNA JUSTIFICACIÓN"



La palabra de @AlvaritoMorales



𝗗𝗶𝘀𝗳𝗿𝘂𝘁𝗮 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗙 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝟰𝗽𝗺 𝗽𝗼𝗿 𝗘𝗦𝗣𝗡 𝘆 #𝗗𝗶𝘀𝗻𝗲𝘆𝗣𝗹𝘂𝘀. pic.twitter.com/LNpmqCymdn — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 1, 2025

Lionel Messi no ha podido ganar la Concachampions y en esta edición se quedó a las puertas de la final. El Inter Miami ahora tendrá que conformarse con la Major League Soccer y su participación en el Mundial de Clubes de 2025.

