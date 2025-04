Lionel Messi reveló que quiso volver al FC Barcelona

Lionel Messi es una leyenda activa del fútbol mundial. El histórico futbolista argentino construyó lo más profundo de sus hazañas dentro del FC Barcelona. Sin embargo, por motivos extradeportivos tuvo que salir del club, pero reconoce que aún tiene los deseos de regresar al conjunto blaugrana.

En agosto de 2021, Lionel Messi le puso fin a su primera etapa en el FC Barcelona. Su paso por el conjunto catalán data desde el año 2000 cuando jugó con las categorías inferiores del club español. Desde entonces, el argentino forjó una carrera de muchos éxitos y que se extendió durante 21 años.

Lionel Messi se marcho al Paris Saint-Germain y estuvo en el conjunto francés hasta julio de 2023. Luego de su breve paso por la Ligue 1, “La Pulga” decidió emprender su rumbo a la Major League Soccer para jugar con el Inter Miami. Sin embargo, el deseo de regresar al FC Barcelona nunca se ha ido.

Tras el Mundial de Qatar 2022, Copa del Mundo en la que Argentina se llevó el trofeo tras vencer a Francia en la final, Lionel Messi tuvo intenciones de regresar al conjunto catalán. En una entrevista para Simplemente Fútbol, el argentino no ocultó que ese fue su deseo.

“Tras el Mundial no podía verme en otro equipo europeo que no fuese el Barcelona. Mi objetivo era volver. Volver a mi casa, donde empezó todo. Pero desgraciadamente no pudo ser posible”, reveló Messi.

El Inter Miami ganó

En julio de 2023, el Inter Miami logró convencer a Lionel Messi para que jugara en Estados Unidos. A pesar de que el deseo del argentino era regresar al FC Barcelona, David Beckham logró llevar a la Major League Soccer a uno de los mejores futbolistas de la historia. Messi pensó más en su familia, antes que en su deseo personal de volver al club de sus amores.

“La decisión de venir aquí (a la MLS) fue puramente una decisión familiar. Vinimos a Estados Unidos, a Miami, para vivir esta nueva experiencia”, explicó el capitán de la Albiceleste.

Lionel Messi encontró tranquilidad en Estados Unidos. El argentino se reencontró con jugadores de la talla de Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez. Además, Messi ha sido entrenado por Gerardo Martino y actualmente es dirigido por Javier Mascherano, dos personajes con pasado en el FC Barcelona.

“La Pulga” ya ha jugado 49 partidos con el Inter Miami. El sudamericano ha podido aportar 42 goles y 21 asistencias durante su estadía en el conjunto estadounidense. En 3,843 minutos dentro del campo Messi ya ha superado sus registros con el PSG en la mitad del tiempo de juego.

