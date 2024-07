Álvaro Morales criticó a Chicharito por su estado físico

Javier Hernández fue uno de los regresos más esperados por los aficionados de las Chivas de Guadalajara. Sin embargo, el atacante mexicano no ha tenido el rendimiento esperado. Álvaro Morales cuestionó las condiciones físicas de Chicharito a sus 36 años.

Chicharito no pudo ser determinante en el primer partido de las Chivas de Guadalajara en el Apertura 2024. El histórico conjunto mexicano igualó sin goles con los Diablos Rojos del Toluca en la primera jornada.

Javier Hernández fue titular y jugó 68 minutos dentro del campo. Pero Chicharito no pudo sacudir las redes del Estadio Akron y la paciencia parece acabarse sobre este referente histórico.

El estado físico de Chicharito

Álvaro Morales advirtió que los delanteros mexicanos tienen una fecha de duración muy corta. El analista considera que a los 36 años ya no son jugadores tan determinantes. Este sería el caso de Hernández, jugador al que considera que se le han dado muchas oportunidades.

“Yo se los advertí, salvo algunas muy poquitas excepciones, los delanteros mexicanos regularmente a los 36 años, regularmente ya, o están retirados, o ya anotaron muy poco, pero ya no están. Pero es el paso natural del tiempo, Chicharito no puede quejarse de que no hubo oportunidades, las hubo, tuvo de frente“, sentenció Morales.

Álvaro Morales tundió a Chicharito Hernández por sus fallas en el Chivas vs Toluca y le 'recomendó' que dejara el futbol 😬🐐https://t.co/f4qvwJHm9X — SoyReferee (@SoyReferee) July 8, 2024

Por otra parte, Álvaro Morales también puntualizó en el estado físico del azteca. El analista resaltó la ganancia muscular que en la actualidad tiene el jugador de las Chivas de Guadalajara. A lo largo de su carrera Chicharito no se ha caracterizado por ser el jugador corpulento que hoy es.

“Pero véanlo correr, la mecánica, está demasiado, excesivamente fuerte. Corre como running back, no como futbolista. ¿Pues qué esperaban de Javier Hernández?”, agregó.

ABUCHEOS PARA CHICHARITO



Así la gente de Chivas abucheó a Chicharito al salir de cambio. Un jugador que vive de gratis, que su futbol se fue al caño hace tiempo.



La afición que llenó el Akron en su presentación, hoy lo abuchea. Simplemente, no da más pic.twitter.com/4Qq3scMnuJ — Los Expulsados (@losexpulsados) July 7, 2024

