Álvaro “Brujo” Morales es rapado por culpa del Real Madrid

Álvaro “Brujo” Morales, polémico comentarista de la cadena ESPN perdió su cabellera en una apuesta que realizó con uno de sus compañeros, donde falló en su pronóstico de que el Real Madrid remontaría la eliminatoria ante el Arsenal y seguiría adelante en la UEFA Champions League.

Una vez que se concretó el fracaso de la escuadra merengue, el “Brujo” tuvo que aceptar el precio de comprometer sus pronósticos a favor del histórico cuadro español y en el intento llevó la penitencia, pues desde el pasado 1 de abril debió haber pagado el costo de apostar hasta que este viernes en la edición vespertina de Generación Fútbol tuvo que ser pasado a tijera y la rasuradora.

¡RAPAN A ALVARITO MORALES EN VIVO! 👨‍🦲



Como un caballero, @AlvaritoMorales cumplió su apuesta y perdió la cabellera 🤝



Real Madrid no logró la remontada ante el Arsenal y Alvarito ya es pelón. pic.twitter.com/UiR8eONCs2 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 2, 2025

Fue el pasado 9 de abril, un día después de la eliminación del Real Madrid que el llamado “Brujo” Morales suspendió sus supuestas vacaciones para hacer frente a la exigencia de Dionisio Estrada con quien apostó que cumpliera su palabra y se presentó a la edición del programa Generación Fútbol para asegurar que pagaría la apuesta.

Casi un mes después y como dicen que no hay plazo que no se cumpla, este viernes acompañado de Dionisio Estrada con quien se jugó la cabellera en tan atrevida apuesta, Carolina Padrón y la analista Desirée Monsiváis, el polémico reportero y conductor de la cadena de deportes estadounidense en televisión restringida en México, fue pasado a tijera por el trío de compañeros que dieron rienda a sus habilidades que el mejor peluquero envidiaría.

Morales al jugarse el corte de cabello aseguró que Real Madrid sería capaz de remontar un pesado 3-0 que logró el cuadro inglés en el duelo de ida con dos goles de Declan Rice y uno más de Mikel Merino, pero en la vuelta el cuadro merengue falló y solo fueron capaz de anotar un gol por medio de Vinicius Junior.

“De mi no te vas a burlar “, por eso hice firmar a Alvarito, un contrato para que cumpla en caso de perder la apuesta de la cabellera. pic.twitter.com/lo9HQNxHTU — 10 (DIonisio EStrada)✳️🕊 (@DIESESTRADA) April 10, 2025

Mientras que el Arsenal volvió a pegar con goles de Bukayo Saka y Gabriel Martinelli para llevarse la victoria 2-1 y un global lapidario de 5-1 que puso a toda la afición merengue de malas, exigiendo el corte de cabezas desde la directiva hasta el plantel por considerar que no tuvieron la calidad para poder mostrar el ADN ganador que caracteriza a esta escuadra.

Para colmo de males, el Real Madrid terminó por redondear un abril de terror con la derrota en la final de la Copa del Rey ante su odiado rival el Barcelona, que ha colocado la continuidad del técnico italiano Carlo Ancelotti en un verdadero predicamento.

Gran televisión en vivo @AlvaritoMorales y las apuestas son de hombres de honor 🫡 pic.twitter.com/e1hJb25hFz — Desirée Monsiváis (@DesMonsivais) May 2, 2025

Pero más allá de todas estas tristezas, Álvaro Morales no se salvó de pagar la apuesta y este día fue la fecha esperada para cumplir con esa deuda pendiente por andar jugándosela por su famoso equipo y en donde todos su haters celebraron que se haya equivocado en sus vaticinios, sobre todo por los constantes frentes de batalla que abre por su atrevida línea editorial.

Seguir leyendo:

– Álvaro Morales arremete contra Lionel Messi y su eliminación de la Concachampions

– “Messi da pena”: la dura crítica de Álvaro Morales

– Álvaro Morales criticó a Chicharito por su estado físico