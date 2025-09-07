Shohei Ohtani conecta dos jonrones y sigue rompiendo récords con los Dodgers

Shohei Ohtani volvió a dejar claro por qué es considerado uno de los peloteros más dominantes de las Grandes Ligas. El japonés pegó sus cuadrangulares 47 y 48 en sus dos primeros turnos al bate y lideró la victoria de Los Angeles Dodgers por 5-2 frente a los Baltimore Orioles, en un duelo que también dejó varias marcas históricas.

Ohtani no esperó mucho para hacer daño. En el primer turno de la tarde, conectó un batazo sólido al primer lanzamiento que vio de su compatriota Tomoyuki Sugano, enviando la pelota por encima de la barda del jardín central.

Ese vuelacercas fue el número 12 como primer bate en la temporada, cifra que le permite igualar un récord de franquicia que tenía su compañero Mookie Betts.

Récords, historia y un duelo japonés en Baltimore

Con ese jonrón inicial, Ohtani también se colocó en el tercer lugar histórico de MLB en cantidad de cuadrangulares abriendo un juego en una sola campaña. Solo le superan Alfonso Soriano, con 13 en 2003 vistiendo el uniforme de los Yankees, y Kyle Schwarber, quien fijó el récord de 15 el año pasado con los Filis.

Dos entradas más tarde, Ohtani repitió la dosis. Conectó otro batazo profundo, esta vez de 399 pies, nuevamente frente a Sugano, lo que representó su partido número 23 con múltiples jonrones en su carrera. Justo después, Betts se unió a la fiesta con otro cuadrangular, ampliando la ventaja de los Dodgers a 3-0.

El enfrentamiento tuvo además un tinte especial. Ohtani y Sugano compartieron destino en el draft de la Liga Japonesa en 2012, cuando ambos fueron seleccionados en la primera ronda: el primero por los Nippon-Ham Fighters y el segundo por los Gigantes de Yomiuri. Apenas se habían enfrentado una vez en Japón, en 2015, cuando Ohtani se fue de 3-2 con un doble.

Los Dodgers mantienen el paso firme

El resto del partido también dejó actuaciones destacadas. Betts terminó con un jonrón y dos carreras impulsadas, mientras que el venezolano Miguel Rojas sumó una anotación. En la lomita, Clayton Kershaw lanzó 5.2 entradas, permitió solo dos carreras y recetó ocho ponches para acreditarse la victoria.

Con este triunfo en el Oriole Park, los Dodgers salen de la mala racha y siguen contando con un Ohtani en plena forma, que cada vez que conecta un batazo largo escribe un nuevo capítulo en la historia del beisbol.



