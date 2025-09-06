Yamamoto, de Dodgers, se queda a un out de lanzar sin hit ni carrera

Jackson Holliday conectó un jonrón con dos outs en la novena entrada para impedir que Yoshinobu Yamamoto, pitcher estrella de los Dodgers, lanzara un juego sin hit ni carrera contra los Orioles en lo que pudo haber sido una noche histórica de sábado en Baltimore y que acabó siendo un colapso de los campeones reinantes del béisbol.

El japonés Yamamoto, que todo el año ha sido el brazo más confiable de los Dodgers, acariciaba la gloria, pero su lanzamiento 112 del partido -una recta por el centro- fue conectada por el zurdo Holliday apenas sobre la barda del jardín derecho para el primer hit de los Orioles, acercando a su equipo 3-1 en el marcador.

Jackson Holliday homers with two outs in the 9th to end Yoshinobu Yamamoto's no-hitter 🤯 pic.twitter.com/P0UPJYYYjV — MLB (@MLB) September 7, 2025

Yamamoto, que ponchó a 10 bateadores y caminó a 2, fue relevado de inmediato por el manager Dave Roberts.

El relevista Blake Treinen permitió que los Orioles llenaran las bases y luego caminó a Colton Cowser para forzar la segunda anotación del equipo de casa. Tanner Scott relevó y recibió un hit de dos carreras de Emmanuel Rivera para el triunfo de Baltimore por 4-3 que alarga la racha perdedora de Los Ángeles a cinco partidos.

En una noche en la que los Orioles celebraban el 30 aniversario del increíble récord de 2,131 juegos seguidos de Cal Ripken Jr., Yamamoto estuvo a punto de hacer historia.

