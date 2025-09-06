LA Dodgers caen en bache de derrotas consecutivas en tiempo crítico

Los Angeles Dodgers no pasan por buen momento tras acumular cuatro derrotas consecutivas y seis en los últimos siete juegos.

El equipo de Los Ángeles cayó este viernes 2-1 ante los Orioles de Baltimore en el primer juego de la serie sumando su cuarta derrota consecutiva.

Tanner Scott recibió un jonrón del novato Samuel Basallo en la parte baja del noveno inning.

La ofensiva de los Dodgers solo pudo hacer una carrera que fue producto del jonrón de Freddie Freeman para empatar el marcador en el sexto episodio.

Los Dodgers dejaron a ocho corredores en las bases y batearon de 0-5 con corredores en posición anotadora, incluyendo dejar las bases llenas en un episodio.

Por su parte, Scott perdió la novena oportunidad de salvado en esta temporada y sigue sin demostrar la solidez para ser el cerrador de los Dodgers.

Scott tiene un récord de 1-3 con una efectividad de 4.56, 52 ponches y 20 salvamentos en 51 apariciones esta temporada.

Además de la baja ofensiva, los Dodgers perdieron a Daulton Rushing tras sufrir un pelotazo cerca de su rodilla. Will Smith también está unos días fuera del lineup tras un pelotazo en sus piernas.

Dodgers sigue primero tras crisis de San Diego

A pesar de la racha negativa, los Dodgers siguen con dos juegos de ventaja en la División Oeste de la Liga Nacional sobre San Diego.

Los Padres también suman cuatro derrotas seguidas luego de ser barridos en casa por los Orioles de Baltimore.

Este viernes fueron blanqueadores 3-0 ante los Colorado Rockies, el peor equipo de todas las Grandes Ligas.

Aunque la distancia se ha mantenido en la división entre estos dos equipos, los Gigantes de San Francisco se han acercado.

San Francisco está a seis juegos de los Dodgers y a tan solo cuatro de los Padres, equipo que ocupa el último puesto del Comodín de la Liga Nacional.

Los Padres de San Diego tienen el mismo récord que los Mets de Nueva York (79-65), equipos que ocupan dos de los tres puestos al comodín de la Liga Nacional.

Sigue leyendo:

– Shohei Ohtani atrasó su apertura con los Dodgers tras sentirse enfermo

– Shohei Ohtani llegó a 100 jonrones con los Dodgers

– LA Dodgers firman a Andrew Heaney y aumenta profundidad en el bullpen