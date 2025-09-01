LA Dodgers firman a Andrew Heaney y aumenta profundidad en el bullpen

Los Angeles Dodgers decidieron moverse en la agencia libre y firmaron al pitcher zurdo Andrew Heaney.

El lanzador zurdo de 34 años de edad fue dejado en libertad por los Piratas de Pittsburgh en una campaña que fue de menos a más.

Heaney tiene un récord de 5-10 con una efectividad de 5.39 y 84 ponches en 26 apariciones esta temporada.

Tras ser tomado el 1° de septiembre, el pitcher veterano podrá ser elegible a la postemporada.

Andrew Heaney vuelve a Los Ángeles por tercera vez

Andrew Heaney volverá a un equipo de Los Ángeles por tercera vez en su carrera luego de pasar por los Angels (7 temporadas) y los Dodgers (1 temporada).

Heaney tuvo un récord de 4-4 con una efectividad de 3.10 y 110 ponches en 16 apariciones para los Dodgers en la campaña de 2022. El zurdo se fue luego a Texas como agente libre en la siguiente temporada.

Comenzó la temporada con fuerza, con una efectividad de 3.33 en sus primeras 14 aperturas. Pero desde el 19 de junio, esa marca subió a 9.21, y Pittsburgh finalmente lo trasladó al bullpen.

Si todo sale según lo previsto para los Dodgers, es probable que Heaney no forme parte de la plantilla de postemporada. Pero será una opción si es necesario. Hay un puesto vacante para Heaney en la plantilla de 40 jugadores, pero Los Ángeles necesitará otro para recuperar a Kopech de la lista de lesionados de 60 días.

Dodgers recuperan a Michael Kopech y Hyeseong Kim

Los Dodgers activarán este lunes a Michael Kopech y Hyeseong Kim, ambos gracias a la expansión del roster a 28 jugadores a partir de septiembre.

El bullpen de los Dodgers sumarán una pieza importante para el último mes de campaña luego de sufrir en las últimas semanas.

Las 564 entradas lanzadas por los relevistas de los Dodgers son la mayor cantidad en las Grandes Ligas, y su efectividad de 4.16 está empatada en el puesto 18.

