Luis Urías pacta contrato de Ligas Menores con Milwaukee Brewers

El jugador del cuadro mexicano Luis Urías firmó un contrato de ligas menores con los Cerveceros de Milwaukee después de ser liberado por los Atléticos.

Los Cerveceros anunciaron el domingo que habían firmado a Urías, quien se unirá el lunes a su filial Triple-A en Nashville. Los Atléticos designaron a Urías para asignación y finalmente lo liberaron la semana pasada.

Urías, de 28 años, había bateado para .230 con un porcentaje de embasado de .315, ocho jonrones, 25 carreras impulsadas y dos robos en 96 juegos con los Atléticos esta temporada.

Urías jugó para los Cerveceros desde 2020 hasta 2023. Tuvo su mejor temporada en las Grandes Ligas con los Cerveceros en 2021, cuando conectó 23 jonrones y 75 carreras impulsadas.

El infielder mexicanojugó 8 temporadas con 5 equipos, incluyendo a los Cerveceros y los Padres. Tuvo un promedio de bateo de .231, 415 hits, 60 jonrones, 221 carreras impulsadas y 230 carreras anotadas.

Jarren Durán hace historia con jonrón dentro del campo

El mexicano Jarren Durán conectó un jonrón dentro del parque y remolcó tres carreras para encabezar la victoria de los Medias Rojas sobre los Piratas.

Durán recorrió las bases en 14.71 segundos. De acuerdo a Sarah Langs, es el tiempo de home a home más rápido en esta temporada y el más rápido de los Boston Red Sox en la era Statcast (desde 2015).

“Cuando estaba empezando a correr por segunda, pensé: ‘Bueno, tengo que asegurarme de llegar a tres’”, dijo. “Pensé que iba a estar de pie (en tercera). Me relajé un poco, y entonces (el entrenador de tercera base, Kyle Hudson), me saludó y pensé: ‘Tengo que volver a empezar’”.

El mexicano está bateando .260 con 138 hits, 14 jonrones, 76 carreras impulsadas y 75 carreras anotadas en 134 juegos esta temporada.

El venezolano Carlos Narváez anotó una y Ceddanne Rafaela remolcó una carrera, mientras el cubano Aroldis Chapman lanzó la novena sin libertades para acreditarse el salvamento.

El dominicano Alexander Canario pegó un vuelacercas por los Piratas.

“Me alegré de no tener que deslizarme después de todo”, dijo Durán. “Pensé: esto va a ser más una caída que un deslizamiento”.

