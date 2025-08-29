Kyle Schwarber se une a la historia en Grandes Ligas con juego de 4 jonrones

Kyle Schwarber tuvo una de las mejores actuaciones individuales en las Grandes Ligas: Cuatro jonrones y nueve carreras impulsadas en un mismo juego.

El bateador designado de los Phillies se convirtió en el jugador número 21 en conectar 4 jonrones en un juego y el tercero en hacerlo en esta temporada. Es la primera vez que tres jugadores conectan cuatro cuadrangulares en un juego en el mismo año.

Schwarber bateó los cuatro jonrones en la paliza 19-4 sobre los Bravos de Atlanta y es el cuarto Phillie en lograr la hazaña, uniéndose a Mike Schmidt (17 de abril de 1976), Chuck Klein (10 de julio de 1936) y Ed Delahanty (13 de julio de 1896).

El toletero tuvo la oportunidad de batear un quinto jonrón en el octavo capítulo y lo buscó, pero falló con un elevado al campocorto que lo dejó sin otra oportunidad.

“Ni siquiera debería haber preguntado, pero estaba en la jaula y pensé: ‘¿Cuántos jugadores han bateado cinco?’”, dijo Schwarber sobre su mentalidad antes de ese turno al bate. “Y nadie dijo nada, así que pensé: ‘Bueno, eso responde a la pregunta’”.

Kyle Schwarber no tiene suerte ante jugadores de posición

Pero el infielder Vidal Bruján fue quien no permitió a Schwarber batear el quinto jonrón, una cifra que sería récord en la historia de Las Mayores.

Schwarber nunca había bateado un jonrón en 14 apariciones previas al plato contra jugadores de posición.

Antes de enfrentarse a Bruján, Schwarber solo había bateado de 9-2 (.222), con un doble y un sencillo dentro del cuadro. También había bateado un elevado de sacrificio, había recibido dos bases por bolas y había sido golpeado dos veces.

El jugador de los Phillies también estableció el récord de más carreras en un juego para un pelotero de la franquicia de Philadelphia.

Superó la marca de ocho carreras empujadas que tenían cuatro jugadores en la franquicia. Es la primera vez que un pelotero de los Phillies impulsa ocho o más desde Jayson Werth en 2008.

