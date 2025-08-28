Mark Teixeira, expelotero de Grandes Ligas, se postulará para el Congreso en Texas

Mark Charles Teixeira, exbeisbolista de la Major League Baseball (MLB), dio a conocer que se postulará como candidato republicano al Congreso en Texas.

En 2003, debutó cubriendo la primera base de los Texas Rangers, donde permaneció durante casi cinco años.

Su habilidad le permitió después jugar para los Atlanta Braves, Los Angeles Angels y con los New York Yankees, donde puso fin a su carrera en 2016, esto después de batallar con el tema de lesiones en su rodilla.

Consciente de la fama que le antecede, el toletero originario de Maryland ahora pretende incursionar en la política.

“Como tejano orgulloso y conservador de toda la vida que ama a nuestro país, estoy listo para luchar por los principios que hacen que Texas sea fuerte y que Estados Unidos sea excepcional”, señaló a través de un comunicado publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Teixeira se presentará como candidato conservador en el Distrito 21 del Congreso, el cual abarca partes de los suburbios de San Antonio y Austin y gran parte de Hill Country, así como las ciudades como Fredericksburg y Kerrville.

Mark Teixeira puso fin a su carrera como jugador de Grandes Ligas portando la playera de los New York Yankees. (Crédito: Kathy Kmonicek / AP)

A sus 45 años, el deportista que ganó un título de Serie Mundial, dos Juegos de Estrellas y tres premios Guantes de Oro, pretende suplir a su correligionario de partido Chip Roy, quien renunció a la reelección, pues prefirió postularse en las primarias republicanas tratando de convertirse en fiscal general en el “Estado de la Estrella Solitaria”.

En el sitio web de su campaña, Mark Teixeira expresó su compromiso de representar a los ciudadanos en el Congreso con la misma determinación que lo hizo durante las 14 temporadas que brilló en el diamante como beisbolista.

“En el Congreso, traerá el mismo coraje, preparación y espíritu competitivo que lo convirtieron en campeón de las Grandes Ligas de Béisbol para luchar por Texas y ganar”, enfatizó.

Teixeira también cuenta con la experiencia de haber trabajado con la Texas Public Policy Foundation (TPPF), un instituto de investigación conservador, independiente y sin fines de lucro que promueve la libertad, la responsabilidad personal y la libre empresa en Texas y a nivel nacional.

