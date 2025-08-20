La Cámara de Representantes de Texas aprobó los mapas electorales pedidos por Trump

La Cámara de Representantes estatal de Texas aprobó el miércoles un nuevo conjunto de mapas electorales que favorecen al Partido Republicano en las elecciones, lo que desencadenó una carrera por la redistribución de distritos electorales en todo el país.

Los legisladores republicanos aprobaron la versión final del mapa en la Cámara estatal con una votación de 88 a favor y 52 en contra.

El nuevo mapa electoral de distritos del Congreso está diseñado para otorgar cinco escaños adicionales al Partido Republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a pesar de la férrea oposición de los demócratas, que sostienen que dividirá y disminuirá el voto de minorías.

Los legisladores demócratas calificaron el plan como un intento racialmente discriminatorio del presidente Donald Trump de manipular las reglas en las elecciones intermedias del próximo año.

La votación se produjo tras un impasse de más de dos semanas con los demócratas estatales, quienes bloquearon el avance del proyecto de ley en la primera sesión especial, antes de regresar al estado el lunes con la segunda sesión especial en marcha.

Los republicanos están impulsando la elaboración de nuevos mapas electorales que les permitan obtener la mayoría en el Congreso en las elecciones, una iniciativa respaldada por el presidente Donald Trump.

El proyecto de ley pasará ahora al Senado de Texas. Una vez aprobado por el Senado, se dirigirá al gobernador de Texas, Greg Abbott, quien firmará la medida para convertirla en ley.

Relegados a la minoría, los demócratas texanos no tienen una forma viable de detener la aprobación de los mapas, pero han seguido protestando contra las tácticas del Partido Republicano para impedirles volver a abandonar el estado.

Los legisladores republicanos de Texas están impulsando el inusual plan de redistribución de distritos de mediados de la década, que ha desatado una guerra nacional por el trazado de mapas, en medio de la presión de Trump para proteger la escasa mayoría republicana en el Congreso.

Esta iniciativa se produce tan solo cuatro años después de que la Legislatura revisara por última vez el mapa congresional del estado tras el Censo de 2020.

Obama opina sobre la disputa por la redistribución de distritos electorales

El expresidente Barack Obama declaró el martes que apoyaba una propuesta de los demócratas de California para redefinir los límites del Congreso en respuesta a la iniciativa republicana en Texas para obtener más escaños en la Cámara de Representantes, pero expresó su inquietud por las consecuencias más amplias de la manipulación política de los distritos electorales, según CNN.

“En este asunto de California, quiero que el objetivo a largo plazo sea que no haya manipulación política de los distritos electorales en Estados Unidos. Esa sería mi preferencia”, declaró Obama el martes por la noche en un evento del Comité Nacional Demócrata de Redistribución de Distritos, una organización liberal centrada en la disputa sobre los límites de los distritos electorales, según extractos de sus declaraciones compartidos con CNN.

Obama continuó: “Pero quiero ser muy claro. Dado que Texas está siguiendo las directrices de una Casa Blanca que, en realidad, está diciendo que manipulen los distritos electorales con fines partidistas para que podamos mantener la Cámara de Representantes a pesar de nuestras políticas impopulares, redistribuyan distritos justo en medio de una década entre censos, que no es como se diseñó el sistema; tengo un profundo respeto por la manera en que el gobernador Newsom ha abordado esto”.

