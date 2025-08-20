Oposición republicana al plan de redistribución de distritos en California

Legisladores republicanos de California pidieron a la Corte Suprema del estado que detenga el plan del gobernador Gavin Newsom de redistribuir los distritos que definen los escaños de la Cámara de Representantes del Estado Dorado.

El asambleísta republicano Tri Ta publicó en las redes sociales que se presentó una demanda en contra de los esfuerzos de Newsom para que los demócratas obtengan cinco lugares más en el Congreso para las elecciones intermedias de 2026.

Today I joined my colleagues in filing a lawsuit challenging the rushed redistricting process. California’s Constitution requires bills to be in print for 30 days, but that safeguard was ignored. By bypassing this provision, Sacramento has effectively shut voters out of engaging… pic.twitter.com/v5ysdRP9Ay — Assemblyman Tri Ta (@TriTa4CA) August 19, 2025

“Hoy me uní a mis colegas para presentar una demanda contra el apresurado proceso de redistribución de distritos“, escribió Ta este martes en su cuenta de X.

“La Constitución de California exige que los proyectos de ley se impriman durante 30 días, pero esa salvaguarda fue ignorada. Al eludir esta disposición, Sacramento ha impedido que los votantes participen en su propio proceso legislativo“, agregó el asambleísta.

La solicitud a la Corte Suprema de California citó una sección de la Constitución estatal que requiere un periodo de revisión de un mes para la nueva legislación.

El gobernador Gavin Newsom anunció la semana pasada la intención de rediseñar los distritos electorales de California como respuesta a los esfuerzos del gobierno de Texas por concretar un plan similar para ganar de tres a cinco posiciones en la Cámara de Representantes a favor de los republicanos.

Los intentos de los republicanos texanos pudieron aprobar la redistribución de sus distritos electorales hasta este miércoles 20 de agosto tras el regreso de los legisladores demócratas, que habían abandonado el estado para evitar reunir el quorum mínimo.

En California, los demócratas aceleran sus intenciones para organizar una elección especial en noviembre, la cual permitiría que los votantes expresen su opinión sobre el plan de distribución de distritos.

De acuerdo con una copia de un mandato judicial compartida por The New York Times, cuatro legisladores republicanos se han sumado a la petición a la Corte Suprema de California, presentada este lunes 18 de agosto.

Los legisladores pidieron una solución inmediata, a más tardar este miércoles el 20 de agosto, y argumentaron que no se puede tomar ninguna medida sobre el paquete legislativo antes del 18 de septiembre.

“Anoche presentamos una petición ante la Corte Suprema de California para impedir que la Legislatura de California viole los derechos de los ciudadanos de California“, dijo este martes Mike Columbo, de Dhillon Law Group, durante una conferencia de prensa junto a los legisladores republicanos estatales.

“La Constitución de California claramente otorga a los californianos el derecho a ver la nueva legislación que la Legislatura va a considerar, y les da el derecho a revisarla durante 30 días“, agregó Columbo.

Legisladores demócratas de California presentaron el paquete legislativo de redistribución de distritos del Congreso este lunes tras las vacaciones de verano, y se espera que sea votado este jueves.

Tienen hasta este viernes 22 de agosto para completar el plan a tiempo para convocar a las elecciones especiales el 4 de noviembre.

De acuerdo con el abogado Columbo, la rapidez por parte de los legisladores demócratas es una violación flagrante de la Constitución estatal.

Los demócratas pretenden presentar una medida electoral ante los votantes para una redistribución temporal de distritos, eludiendo la comisión de redistribución de distritos existente que fue aprobada por los votantes hace más de una década.

Dicha comisión es la responsable de redistribuir los distritos después de cada censo.

La iniciativa de los demócratas sería de forma temporal como respuesta a los esfuerzos republicanos que se obtuvieron en Texas.

Los legisladores republicanos de California se comprometieron a luchar contra la iniciativa, mientras que los demócratas insistieron en que están actuando con transparencia para que los votantes del estado tengan la última decisión sobre la redistribución de los distritos.

