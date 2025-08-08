Fiscal general de Texas exige destituir a 13 demócratas por abandonar sesión sobre mapas electorales

El fiscal general Ken Paxton solicitó el viernes a la Corte Suprema de Texas que declare vacantes los escaños de 13 miembros demócratas de la Cámara estatal que huyeron a otros estados para bloquear la redistribución de distritos electorales propuesta por el presidente Donald Trump, cumpliendo así una amenaza que realizó a principios de semana.

El presidente de la Cámara estatal, Dustin Burrows, había fijado como fecha límite la 1 p.m. del viernes para que decenas de legisladores demócratas ausentes regresaran voluntariamente, pero rápidamente se vio que la Cámara no alcanzó el quórum requerido.

De nuevo, la falta de quórum en la Cámara de Representantes de Texas no permitió avanzar con la votación del primer borrador del mapa electoral que busca beneficiar a los republicanos en las elecciones de 2026, cuando se renueva el Congreso de Estados Unidos.

La represalia de Paxton por el boicot de la bancada demócrata a la propuesta de rediseño electoral presentada por los republicanos para beneficiar a su partido no se hizo esperar tras el recuento de legisladores presentes.

Paxton, quien presentó la demanda ante la Corte Suprema de Texas, calificó a los demócratas de “cobardes” en un comunicado, alegando que su ausencia de la Cámara de Representantes de Texas “saboteó el proceso constitucional y violó el juramento que juraron cumplir”.

La demanda argumentada que la decisión de los demócratas de no asistir a la votación demuestra “una intención de renunciar y abandonar sus cargos”.

El recurso acusa a los legisladores de haber “abandonado sus cargos” y de estar llevando a cabo un “esfuerzo deliberado y concertado para paralizar toda la actividad legislativa”.

Los miembros mencionados en la demanda son: los representantes estatales demócratas Ron Reynolds; Vikki Goodwin; Gina Hinojosa; James Talarico; Lulu Flores; Mihaela Plesa; Suleman Lalani; Chris Turner; Ana-María Ramos; Jessica González; John Bucy III; Christina Morales. El líder de los demócratas de la Cámara Gene Wu también está incluido en la demanda de Paxton.

Si bien la demanda se aplica a 13 escaños de la Cámara de Representantes de Texas, más de 50 demócratas han abandonado el estado para impedir que los legisladores republicanos voten sobre la redistribución de distritos, lo que podría proporcionar al Partido Republicano otros cinco escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ampliando su escasa mayoría en la cámara.

La Constitución de Texas abre la posibilidad de romper el quórum al establecer que es necesaria la presencia de dos tercios de cada una de las cámaras para que se puedan llevar a cabo actividades oficiales.

Sin embargo, en 2021, después de que los legisladores demócratas intentaron una estrategia similar a la de ahora, la Corte Suprema estatal falló que la legislatura también puede buscar maneras para forzar a los congresistas a volver al hemiciclo.

Ese mismo año se aprobó una ley que para imponer multas de $500 dólares diarias a los legisladores que se salten una sesión para romper el quórum.

El grupo de unos 50 legisladores estatales demócratas de Texas mantuvo el viernes un boicot a la propuesta de rediseño electoral presentada por los republicanos, mientras que el gobierno estatal busca arrestarlos.

Los legisladores demócratas decidieron abandonar el territorio el pasado domingo y hasta hoy permanecen en estados demócratas, como Illinois y Nueva York, que han prometido protegerlos.

La iniciativa promovida por el presidente Donald Trump es inusual ya que se da fuera del plazo usual de reconfiguración electoral, cada 10 años, conforme a la información de población que entregue el censo.

El gobierno estatal, liderado por el republicano y aliado cercano de Trump, Greg Abbott, ha estado buscando esta semana diferentes estrategias de represalia contra los demócratas.

La legislatura estatal emitió órdenes de arresto civil -con validez solo en Texas-, el fiscal general abrió una investigación contra una organización de recaudación de fondos demócrata y un senador aseguró que el FBI está apoyando a “ubicar” a los congresistas.

Kendall Scudder, presidente del Partido Demócrata de Texas, emitió la siguiente declaración en respuesta a la solicitud de Ken Paxton de destituir a 13 de sus oponentes políticos:

“Si los republicanos de Texas tienen algún problema con esta ruptura del quórum, protegida por la Constitución, pueden plantearlo al general Sam Houston y a los fundadores de Texas, autores de nuestra Constitución”.

“Los demócratas de Texas están ejerciendo un derecho de larga data, protegido por la Constitución, como partido minoritario para bloquear agendas extremas; en este caso, la manipulación de los distritos electorales para mantener a Trump en el poder. Estos legisladores han asumido riesgos y sacrificios significativos para detener la agenda de Trump y, a pesar de todas las amenazas que enfrentan, se mantienen firmes, al igual que el resto de nosotros. Si Ken Paxton quiere pelear, se la daremos”, aseguró Scudder.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

· El Centro Brennan denuncia cómo el gobierno de Trump está manipulando las elecciones

· Demócratas complican cambios de distritos en Texas a pesar de amago de Greg Abbott

· Abbott presenta demanda para destituir al presidente del Caucus Demócrata de la Cámara de Texas