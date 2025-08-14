California avanza con plan para rediseñar distritos del Congreso, dice Newsom

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció este jueves que el estado avanzará en sus planes para rediseñar los mapas distritales para el Congreso en un esfuerzo por ayudar al Partido Demócrata a obtener cinco escaños más en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para 2026.

Newsom hizo el anuncio en una conferencia de prensa al mediodía de este jueves en el centro de Los Ángeles, con la presencia de agentes federales de inmigración en el área donde el gobernador se reunió con otros líderes demócratas.

DONALD TRUMP HAS POKED THE BEAR pic.twitter.com/TlNHU0Ygla — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 14, 2025

La iniciativa de California responde a los intentos del gobierno de Texas, impulsada por el presidente Donald Trump, para ajustar los distritos y ganar unos cinco escaños en el Congreso, así como mantener su escasa mayoría en las elecciones intermedias del próximo año.

Hasta el momento, los esfuerzos republicanos han fracasado debido a la ausencia de los 13 legisladores demócratas, quienes abandonaron Texas para no permitir que la legislatura estatal pudiera reunir el quorum mínimo para votar por una nueva configuración de los distritos congresionales.

“No podemos quedarnos con los brazos cruzados y ver cómo esta democracia desaparece distrito por distrito en todo el país“, declaró Newsom al convocar a elecciones especiales el 4 de noviembre con los nuevos mapas distritales para los votantes.

La legislatura de California debe anunciar de forma oficial la elección especial, lo que puede suceder la próxima semana.

Desde la noche del martes, Newsom publicó en la red social X que California tenía el propósito de rediseñar los mapas distritales para ganar más escaños y así, según el mandatario estatal, acabar con la presidencia de Trump.

Los mapas propuestos por los demócratas todavía no son públicos, pero se espera que se den a conocer este viernes.

Se planea que los legisladores aprueben los nuevos mapas la próxima semana, con una mayoría de los demócratas en ambas cámaras.

De acuerdo con los líderes demócratas, se planea hacer una campaña más allá de los nuevos mapas, al vincularla con el riesgo que corre la democracia estadounidense, con la oportunidad de los votantes para rechazar las políticas de la administración Trump.

“Donald Trump ha provocado al oso y nosotros contraatacaremos“, declaró Newsom, considerado como un posible candidato presidencial para 2028.

La nueva distribución de los mapas de California solo entraría en vigor si Texas y otros estados republicanos avanzan con sus propios esfuerzos de redistribución de distritos, y se mantendría hasta las elecciones de 2030.

Después, California devolvería la facultad de elaboración de mapas a una comisión independiente de redistribución de distritos aprobada por los votantes hace más de una década.

Hay 435 escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de los cuales actualmente los republicanos tienen una mayoría de 219-212, con cuatro vacantes.

Los mapas distritales se suelen elaborar cada 10 años, de acuerdo con información del censo de población, pero en muchos estados se otorga a los legisladores la facultad de elaboralos. En otros estados, como California, dependen de una comisión independiente no partidista.

El anuncio de Newsom de este jueves representa la primera vez que un estado, además de Texas, se involucra en la redistribución de los distritos electorales del Congreso a mitad de una década, lo que inicia un estancamiento que podría extenderse a otros estados.

Durante su anuncio, Newsom invitó a los gobiernos de otros estados con mayoría demócrata a que participen.

“Tenemos que alzar la voz, no solo California. Otros estados demócratas también tienen que hacerlo”, declaró el gobernador del Estado Dorado.

Sin embargo, el esfuerzo demócrata de California enfrenta obstáculos legales y logísticos más complejos que los de los republicanos de Texas.

No se tiene claro cómo responderían los votantes a la propuesta tras votar en 2010 a favor de otorgar esa facultad a una comisión independiente, una situación que no enfrentan los legisladores republicanos de Texas.

Algunos ya amenazaron con presentar demandas para bloquear la iniciativa, mientras que figuras influyentes, como el exgobernador Arnold Schwarzenegger, podrían hacer campaña en contra.

“La última maniobra de Gavin Newsom no tiene nada que ver con los californianos, sino con consolidar el poder de los demócratas radicales, silenciar a los votantes californianos y apuntalar su patética quimera presidencial de 2028″, dijo el portavoz del Comité Nacional Republicano del Congreso, Christian Martínez.

“Newsom ya lo dejó claro: destrozará la Constitución de California y pisoteará la democracia, aplicando una estrategia cínica y egoísta donde los californianos son un asunto secundario y el poder es la única prioridad”, agregó.

Los demócratas de California ya ocupan 43 de los 52 escaños de la Cámara de Representantes del estado, y el estado tiene algunos de los escaños más competitivos.

Agentes federales acechan reunión de Newsom

El Museo Nacional Japonés Americano, situado en el centro de Los Ángeles donde se llevó a cabo la reunión del gobernador Newsom con líderes demócratas para el anuncio del rediseño de mapas distritales de California, fue acechado por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Alrededor de 100 agentes de CBP estuvieron en el área de Little Tokyo, con la amenaza de otra redada de inmigración.

BORDER PATROL HAS SHOWED UP AT OUR BIG BEAUTIFUL PRESS CONFERENCE! WE WILL NOT BE INTIMIDATED! pic.twitter.com/Bu4gmbeY40 — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 14, 2025

La presencia de las fuerzas federales de inmigración fue denunciada por la oficina del gobernador Newsom, con un estilo similar al que utiliza el presidente Trump en sus publicaciones en sus redes sociales.

“¡LA PATRULLA FRONTERIZA SE HA PRESENTADO EN NUESTRA HERMOSA GRAN CONFERENCIA DE PRENSA! ¡NO NOS DEJAREMOS INTIMIDAR!”, dijo la oficina del gobernador en su publicación, acompañada de un video que muestra a los agentes federales de CBP, la mayoría enmascarados.

Poco después de la presencia de los agentes federales, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró a la prensa que no había forma de que se tratara de una coincidencia.

“Decidieron venir a burlarse del gobernador. ¿Por qué harían eso? Es una falta de respeto increíble, un acto provocador. Están hablando de desorden en Los Ángeles, y ellos son la causa del desorden en Los Ángeles ahora mismo”, expresó la alcaldesa.

Hasta el momento, ninguna agencia federal ha emitido declaraciones sobre la presencia de agentes federales cerca del sitio de la reunión de los demócratas en Los Ángeles.

