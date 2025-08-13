Newsom predice con ironía el fin de Trump a manos de California

El gobernador Gavin Newsom dijo, con ironía, que California seguirá adelante con el diseño de nuevos mapas de distritos del Congreso para, según él, terminar con la presidencia de Donald Trump y permitir a los demócratas tomar el control de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Newsom lanzó la advertencia a Trump en un mensaje publicado por la tarde de este martes en X, escrito en letras mayúsculas, un estilo que es habitual en los textos del presidente en sus redes sociales.

DONALD “TACO” TRUMP, AS MANY CALL HIM, “MISSED” THE DEADLINE!!! CALIFORNIA WILL NOW DRAW NEW, MORE “BEAUTIFUL MAPS,” THEY WILL BE HISTORIC AS THEY WILL END THE TRUMP PRESIDENCY (DEMS TAKE BACK THE HOUSE!). BIG PRESS CONFERENCE THIS WEEK WITH POWERFUL DEMS AND GAVIN NEWSOM — YOUR… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 12, 2025

“DONALD ‘TACO’ TRUMP, COMO MUCHOS LO LLAMAN, ¡¡¡INCUMPLIÓ CON LA FECHA LÍMITE!!! CALIFORNIA AHORA DIBUJARÁ MAPAS NUEVOS Y MÁS ‘HERMOSOS’. SERÁN HISTÓRICOS, YA QUE PONDRÁN FIN A LA PRESIDENCIA DE TRUMP (¡LOS DEMÓCRATAS RECUPERARÁN LA CÁMARA!), dijo.

La publicación de Newsom ocurre mientras los legisladores republicanos de Texas intentan rediseñar los mapas congresionales para tener cinco escaños más a su favor.

El esfuerzo de los republicanos en Texas llevó a los estados con mayoría demócrata a amenazar con represalias, con la intención de Newsom de rediseñar los mapas de distritos para recortar cinco escaños republicanos en California.

Los republicanos quieren rediseñar los distritos congresionales de Texas para tener entre tres y cinco escaños adicionales en las elecciones intermedias de 2026, lo que podría representar la diferencia para mantener la mayoría en la Cámara de Representantes.

Trump desea evitar que se repita la experiencia de las elecciones intermedias de 2018, durante su primera administración, que terminó con una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, lo que obstaculizó su agenda y lo impulsó en dos ocasiones a un juicio político.

Un portavoz del presidente de la Asamblea Estatal de California, Robert Rivas, confirmó a la cadena ABC que la legislatura estatal tiene como objetivo publicar este viernes un borrador de mapas distritales.

El mensaje de Newsom no dejó ver ningún detalle sobre cómo quedarían los mapas distritales de California para el Congreso o cómo planea lograr su aprobación, aunque el gobernador ha dicho anteriormente que intentaría poner los mapas en la boleta en una elección especial en noviembre.

Newsom anticipó en sus redes sociales con otro mensaje al estilo Trump que se ofrecerá una conferencia de prensa sobre los planes de California ante los intentos del gobernador de Texas, Greg Abbott, con respecto a los mapas distritales del Congreso.

HUGE “HISTORIC” EVENT — THURSDAY 11:30AM PACIFIC IN LOS ANGELES!!! A “BEAUTIFUL RALLY” / PRESS CONFERENCE WITH GAVIN CHRISTOPHER NEWSOM & STRONG DEMS. DEMOCRATS WILL DESTROY GREG ABBOTT’S “TOTALLY RIGGED MAPS.” TREMENDOUS WORK IS BEING DONE. DONALD TRUMP (THE CRIMINAL… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) August 13, 2025

“LOS DEMÓCRATAS DESTRUIRÁN LOS MAPAS TOTALMENTE MANIPULADOS DE GREG ABBOTT. SE ESTÁ HACIENDO UN GRAN TRABAJO EXTREMADAMENTE EFICAZ. DONALD TRUMP (EL PRESIDENTE CRIMINAL). ¡PREPÁRENSE PARA LA VENGANZA MÁS HERMOSA QUE JAMÁS SE HAYA VISTO!”, publicó.

“PODRÍA SER EL PEOR DÍA DE SU VIDA AL TERMINAR SU PRESIDENCIA (¡LOS DEMÓCRATAS RETOMAN EL CONGRESO!) ESTADOS UNIDOS SERÁ LIBERADO —¡MUCHOS LO LLAMAN EL ‘DÍA DE LA LIBERACIÓN’! ¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN A ESTE ASUNTO!— GCN”, agregó el gobernador de California.

Este lunes, Newsom envió una carta el presidente pidiéndole que le dijera al gobernador de Texas, Greg Abbott, y a otros gobernadores republicanos que desistieran del intento de rediseñar sus mapas distritales del Congreso.

Para detener el intento de los republicanos en Texas, los 13 legisladores demócratas huyeron del estado para evitar que el Congreso texano pudiera reunir el quorum mínimo necesario para avanzar con sus propósitos.

El presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dustin Burrows, anunció que tendrán una nueva reunión este viernes y dijo que, si para entonces no se alcanza el quorum, Abbott suspenderá la sesión actual y convocará a una segunda sesión extraordinaria que comenzará de inmediato.

