Dodgers colocan a Alex Vesia en la lista de lesionados, pero confían en su pronto regreso

Los Dodgers de Los Ángeles anunciaron la baja de Alex Vesia, una pieza importante en el bullpen en esta temporada.

El zurdo Vesia fue colocado en la lista de lesionados de 15 días debido a una distensión en el oblicuo derecho, según anunció el equipo antes de la victoria 6-3 sobre los Rojos de Cincinnati.

Afortunadamente para los californianos, tanto el propio Vesia como el manager Dave Roberts esperan que la ausencia sea corta y cercana al mínimo requerido.

“No creo que deba ser muy largo”, afirmó Roberts. “Ha sido un brazo de confianza para nosotros los últimos años, así que debemos asegurarnos de tenerlo sano para la recta final”.

Dodgers con otra baja en el bullpen

Vesia, de 28 años, no lanzaba desde el jueves pasado en Denver. El problema comenzó mientras realizaba prácticas de tiro y, aunque sintió rigidez, aseguró que no hubo un tirón fuerte que le preocupara.

El zurdo acumula 2.75 de efectividad en 59 apariciones esta temporada, siendo uno de los brazos más confiables de los Dodgers en situaciones de alta presión. Incluso sumó cuatro salvamentos, aunque su rol habitual ha sido servir de puente hacia el cierre de los partidos.

La baja de Vesia llega justo después de que los Dodgers recuperaran a Tanner Scott (inflamación en el codo) y Kirby Yates (dolor lumbar). Además, se espera que Michael Kopech pueda regresar tras la expansión de rosters en septiembre.

Ante la ausencia de Vesia, los novatos Ben Casparius y Jack Dreyer podrían tener más responsabilidad en momentos de presión. Ambos serían opciones para suplir el rol de “bombero” que Vesia venía desempeñando con solidez.

Con la pelea cerrada en la División Oeste de la Liga Nacional, los Dodgers necesitan a su bullpen en plenitud para asegurar el título divisional y llegar fuertes a la postemporada.

“Creo que el descanso es bueno. Peleé por quedarme, pero al final es la decisión correcta para estar al 100% en lo más importante de la temporada”.

