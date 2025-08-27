Día de Fernando Valenzuela en California: el 1 de noviembre será en honor al “Toro”

El estado de California anunció que nombrará el 1° de noviembre como el día de Fernando Valenzuela, misma fecha del cumpleaños del legendario pitcher mexicano.

La asambleísta estatal de California, Sharon Quirk-Silva, quien representa partes de los condados de Los Ángeles y Orange, presentó la medida para destacar el impacto del legado de Fernando Valenzuela y lo que generó en la comunidad latina e hispana.

Quirk-Silva habló sobre la destacada temporada de novato de El Toro, que desencadenó la “Fernandomanía”.

“El Dodger Stadium se desbordó, el Dodger Stadium superó su capacidad máxima, las banderas mexicanas ondeaban, los aficionados lucieron sombreros, el movimiento de mariachis resonó en el estacionamiento”, dijo Quirk-Silva.

El Ayuntamiento de Los Ángeles proclamó el 11 de agosto como el “Día de Fernando Valenzuela” para la ciudad en 2023.

Luego de su carrera como pelotero en Las Mayores, el mexicano se unió al equipo de transmisión en español de los Dodgers en 2003 y pasó los siguientes 21 años narrando los juegos del equipo.

Fernando Valenzuela jugó 17 temporadas para 6 equipos, incluidos los Dodgers y los Padres. Terminó con 173 victorias, 153 derrotas, una efectividad de 3.54 y 2,074 ponches.

Fernando Valenzuela y su gran legado en Los Ángeles

Fernando Valenzuela tuvo un récord de 141-116 con una efectividad de 3.31, 1,759 ponches y 2 salvamentos en 331 apariciones para los Dodgers en su carrera.

El pitcher mexicano debutó en 1980, pero fue en 1981 donde tuvo una de las mejores temporadas de su carrera.

El zurdo de los Dodgers ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional y también el premio a Novato del Año. Es el único jugador en la historia de Las Mayores en ganar ambos premios en la misma temporada.

Además ganó un anillo de Serie Mundial en esa misma temporada. Valenzuela también fue seleccionado a seis Juegos de Estrellas y ganó un Bate de Plata como bateador.

