MLB castiga con seis juegos a Willson Contreras por lanzar bate al umpire

Willson Contreras, primera base de los St. Louis Cardinals, fue suspendido seis juegos por las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) y multado con una cifra no revelada después de su expulsión en el juego del lunes ante los Pittsburgh Pirates.

El venezolano, de 33 años, reaccionó con enojo, lanzó su bate y terminó golpeando accidentalmente al coach de bateo Brant Brown.

El hecho ocurrió en la séptima entrada, cuando Contreras fue expulsado por el umpire principal, Derek Thomas, tras una discusión sobre bolas y strikes. En medio del altercado, el mánager Oliver Mármol también fue echado del encuentro. El incidente no quedó ahí: según reportó Katie Woo de The Athletic, una vez que Contreras fue llevado al dugout, varios objetos fueron arrojados al terreno, entre ellos equipo de protección y hasta un cubo de dulces Hi-Chew, lo que obligó al personal de los Cardinals a intervenir para recogerlos.

La versión de Contreras y la respuesta de MLB

Después del juego, el pelotero negó haber insultado al árbitro. “No creo que tuviera ninguna razón para echarme”, explicó a los periodistas. “No discutí ningún lanzamiento en ningún turno al bate. Lo único que dije fue: ‘Canten los lanzamientos de ambos lados, porque nos faltan’. Me di la vuelta y me echó; no tenía ninguna razón. Parece que escuchó algo de lo que dije, pero no lo dije”.

El jefe de equipo de umpire, Jordan Baker, ofreció otra versión. Afirmó que tanto Contreras como Mármol fueron sancionados por “decirle cosas vulgares al árbitro de plato, Derek Thomas”, y aseguró además que el jugador llegó a tener contacto físico con él. Contreras lo rechazó, aunque sí pidió disculpas a Brant Brown por el golpe accidental con el bate. “No miré hacia atrás, simplemente lancé el bate hacia atrás. No fue a propósito”, aclaró.

La sanción de seis juegos no se aplicará de inmediato, ya que Contreras presentó una apelación y estuvo en la alineación del martes por la noche en el segundo juego de la serie contra Pittsburgh. En lo deportivo, el venezolano batea para .261 en la temporada, con 19 jonrones, 72 impulsadas y un OPS de .802.

Más allá de la polémica, los Cardinals consiguieron una victoria dramática 7-6 gracias a un jonrón de Alec Burleson, que dejó tendidos a los Pirates. El equipo mantiene marca de 65-67, en plena lucha por no descolgarse en la recta final de la campaña.



