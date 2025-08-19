Dos managers venezolanos se enfrentaron por primera vez en la historia de la MLB

Por primera vez en la historia de las Grandes Ligas, dos mánagers venezolanos se enfrentaron en un mismo partido. La cita fue el martes por la noche, cuando Miguel Cairo, al mando de manera interina de los Washington Nationals, y Carlos Mendoza, timonel de los New York Mets, coincidieron en el terreno de juego.

El resultado deportivo favoreció a los Mets, que se impusieron 8-1, pero el hito trascendió mucho más allá del marcador.

El juego tuvo como protagonistas ofensivos a Jeff McNeil, con dos hits, dos carreras anotadas y tres impulsadas, así como a Mark Vientos, que también empujó un par de carreras. En el montículo, David Peterson brilló con una labor dominante de ocho entradas completas, en las que recetó 10 ponches. Con este triunfo, los Mets mejoraron su récord a 67-58, mientras que Washington cayó a 50-75.

Orgullo venezolano en el diamante

El encuentro significó un momento especial tanto para Cairo como para Mendoza, quienes compartieron un abrazo antes del inicio del juego y posaron juntos detrás del plato para una foto histórica. Después del primer lanzamiento, la pelota fue retirada y enviada directamente al Salón de la Fama del Béisbol, como testimonio del inédito suceso.

“Somos dos compatriotas, amigos, y ahora que intercambiamos la alineación en el home, estamos emocionados. Nos enorgullece representar a los latinos en Estados Unidos, representar a nuestro país en Estados Unidos y, por supuesto, representar a nuestras organizaciones”, expresó Cairo, de 51 años. “Para mí, es un sueño hecho realidad”.

Mendoza, de 45 años, también destacó la relevancia del día: “Es un honor para ambos. Me siento honrado. Es un gran acontecimiento en casa. No lo reconocí hasta que me lo comentaron. Pero sí, es un día especial”.

Ambos estrategas comparten lazos con los Yankees de Nueva York. Cairo jugó en la franquicia durante su carrera como infielder, mientras que Mendoza fue coach de la organización por varios años, hasta ser contratado por los Mets tras la temporada 2023. De hecho, coincidieron en la etapa en la que Cairo trabajó como coordinador de infield de ligas menores.

La presencia de Cairo y Mendoza suma nuevos nombres a la corta lista de mánagers venezolanos en MLB. Ozzie Guillén fue el primero en ocupar ese rol, al dirigir a los Medias Blancas de Chicago entre 2004 y 2011, con la Serie Mundial de 2005 como punto culminante. Más tarde estuvo al frente de los Miami Marlins en 2012. También Al Pedrique tuvo un breve paso como dirigente de Arizona en 2004.

Consultado sobre por qué este cruce tardó tanto en llegar, Cairo fue claro al explicar las dificultades del camino: “Tienes que ir ascendiendo en las ligas menores. Tienes que trabajar de verdad. Nada es fácil y hay que ganárselo. Y, ¿sabes?, él se lo ganó. Creo que yo también”.



