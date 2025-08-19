Suspenden por 10 juegos a jardinero de Seattle Mariners por intento de agresión con un bate

El jardinero de los Seattle Mariners, Víctor Robles, fue suspendido por 10 juegos y multado con una cantidad no revelada después de arrojar un bate contra un lanzador durante un juego de rehabilitación en Triple-A Tacoma. La sanción fue confirmada este martes y deberá cumplirse a nivel de Grandes Ligas una vez que el jugador sea reintegrado de la lista de lesionados.

Para vivir las emociones de MLB en Friday Night Baseball suscríbete aquí.

La decisión llega en un momento delicado para Seattle, que pelea por un puesto de playoffs en la Liga Americana y esperaba el regreso del pelotero para reforzar la alineación.

🚨NEWS🚨



Seattle’s Victor Robles has been suspended 10 games and received an “undisclosed fine” for the altercation the other night where he threw his bat at the pitcher after getting hit. pic.twitter.com/zgNRxF8gw5 — Ben Verlander (@BenVerlander) August 19, 2025

El hecho ocurrió cuando Robles enfrentaba a Joey Estes, lanzador de los Las Vegas Aviators. Tras recibir un lanzamiento alto y pegado, el jardinero reaccionó lanzando su bate en dirección al montículo. Estes lo había golpeado con un pitcheo en tres ocasiones distintas la temporada pasada.

La tensión no se detuvo allí. Según reportes, Robles también arrojó un balde de semillas de girasol al terreno antes de ser retirado del encuentro.

Horas más tarde, el dominicano publicó un mensaje en sus redes sociales para disculparse. Reconoció que la frustración lo superó en un momento complejo marcado por una lesión en el hombro y la reciente pérdida de su madre.

“Recibir cinco golpes en 15 turnos al bate aumentó esa presión, y reaccioné de una manera de la que no estoy orgulloso”, escribió Robles en su comunicado.

Lo que significa para Seattle

Robles no ha jugado en un partido de Grandes Ligas desde el 6 de abril, cuando todavía buscaba afianzarse tras un sólido cierre de temporada en 2024. Con Seattle había sorprendido al batear para .328 de promedio, sumando 30 bases robadas y consolidándose como pieza clave en la ofensiva, lo que incluso le valió una extensión de contrato por dos años en agosto pasado.

Los Mariners, que actualmente se encuentran a 1.5 juegos de los Astros de Houston en la División Oeste de la Liga Americana y mantienen ventaja en la carrera por el comodín, confiaban en su retorno para fortalecer la ofensiva en la recta final del calendario.

Mientras la apelación se resuelve, la franquicia deberá continuar sin Robles, que además enfrenta el reto de recuperar la confianza tras un episodio que marcó negativamente su reputación.



Sigue leyendo:

· MLB abre la puerta a una expansión en un futuro cercano en Grandes Ligas

· Mexicano Marcelo Mayer dice adiós a la temporada con Boston por lesión

· Dodgers barren a Padres y toman control de la División Oeste con dos juegos de ventaja