Mexicano Marcelo Mayer dice adiós a la temporada con Boston por lesión

Marcelo Mayer llegó con buenas impresiones a Boston en 2025, pero el toletero se perderá el resto de la temporada.

El infielder mexicano reveló este domingo que deberá someterse a una cirugía en su muñeca que lo hará perderse el resto del año con Boston Red Sox.

“Lo di todo”, dijo Mayer. “Obviamente, con las opciones que tenía, podría haberme operado cuando me lesioné o haberme inyectado [cortisona] e intentar hacer todo lo posible por tener la mínima oportunidad de volver a jugar [esta temporada]. Obviamente, estoy muy triste por lo que está pasando y quiero jugar. Quiero ayudar al equipo a ganar. Pero así es como me toca ahora mismo”.

Mayer tiene un promedio de bateo de .228 con 29 hits, 4 jonrones, 10 carreras impulsadas y 20 carreras anotadas en 44 juegos esta temporada.

El mexicano junto a Roman Anthony era uno de los mejores prospectos de la organización que debutaron en la temporada 2025.

Marcelo Mayer arrastraba problemas en su muñeca

La parte de la muñeca que se lesionó es el TFCC (Complejo Fibrocartílago Triangular), que mantiene la articulación estabilizada.

Mayer ha lidiado con una lesión en su muñeca desde la temporada 2022, su primera campaña completa en Ligas Menores.

“Cuando me lastimé [en Filadelfia], no me sentí nada bien”, dijo Mayer. “Me lastimé en el 22. Me inyectaron cortisona en el 22. Normalmente, cuando te inyectan cortisona, la lesión regresa más adelante. Así que sabía que eventualmente tendría que hacer algo con mi muñeca. Sabía que definitivamente iba a considerarlo”.

El toletero afirmó que intentó regresar, pero al lanzar la pelota a largas distancias le dolía e igual haciendo swing en las prácticas de bateo.

“En cuanto al swing, incluso los swings secos duelen. Así que no hay mucho margen de maniobra. Tuve algunos días buenos, y luego nos topamos con un muro. Seguimos intentando trabajar en ello y hacerlo más fuerte, pero nada ayudó realmente”, comentó.

Boston es uno de los equipos de la Liga Americana con grandes oportunidades de ir a la postemporada por la vía del comodín.

