Dodgers barren a Padres y toman control de la División Oeste con dos juegos de ventaja

Los Dodgers de Los Ángeles aprovecharon un batazo clave de Mookie Betts en el octavo inning para derrotar 5-4 a los Padres de San Diego en Dodger Stadium. El cuadrangular solitario del estelar jardinero rompió el empate y selló la barrida en la serie de tres juegos, lo que les permitió recuperar el liderato en solitario de la División Oeste de la Liga Nacional.

El encuentro tuvo tintes dramáticos. Los Dodgers comenzaron con fuerza y castigaron al abridor Yu Darvish desde el inicio. Freddie Freeman conectó un jonrón de tres carreras con dos strikes y Andy Pages agregó un cuadrangular solitario en esa misma primera entrada, colocando la pizarra 4-0 a favor del conjunto angelino.

Tyler Glasnow, encargado de abrir el duelo, trabajó cinco episodios en los que toleró seis imparables y dos carreras.

Sin embargo, tras el estallido ofensivo inicial, la ofensiva local se apagó por completo. Entre la segunda y la quinta entrada no lograron colocar presión adicional, y poco a poco San Diego fue recortando la diferencia con una carrera en la tercera, otra en la quinta y una más en la sexta. El bullpen de los Dodgers tampoco logró contener del todo, y en la octava los Padres lograron igualar 4-4 después de un doble de Ramón Laureano y un roletazo de José Iglesias que empujó la del empate.

La reacción decisiva y la nueva cima en el Oeste

Cuando parecía que el impulso estaba del lado visitante, Betts tomó turno en la parte baja del octavo y castigó a Robert Suárez con un cuadrangular que devolvió la ventaja a los angelinos. Fue su batazo número 23 de la temporada y, en un momento clave, le devolvió la confianza a un jugador que había estado lidiando con altibajos ofensivos.

Alex Vesia entró desde el bullpen y se encargó de frenar la reacción de San Diego para asegurar la victoria. La derrota quedó en el registro de Darvish, que permitió cuatro carreras y tres imparables en cuatro entradas. Por los Padres, Fernando Tatis Jr. se fue de 5-1 con una producida, mientras que el venezolano Luis Arráez brilló con una jornada de 5-4.

Con esta victoria, los Dodgers mejoran su marca a 71-53 y extienden a dos juegos la diferencia sobre los Padres (69-55), además de asegurarse el criterio de desempate en enfrentamientos directos. El equipo de Dave Roberts visitará Colorado en una serie de cuatro juegos antes de volver a enfrentar a San Diego, ahora en Petco Park.

El barrido no solo les devuelve el liderato, sino que también corta una sequía: es la primera vez en seis semanas que Los Ángeles encadena tres victorias consecutivas.



