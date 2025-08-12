Acusan a Shohei Ohtani y a su agente de presunto sabotaje a proyecto inmobiliario en Hawaii

Un desarrollador inmobiliario y una agente de bienes raíces en Hawaii han presentado una demanda contra Shohei Ohtani y su representante, Nez Balelo, acusándolos de orquestar su despido de un lujoso proyecto residencial valuado en $240 millones de dólares. El desarrollo, llamado The Vista at Mauna Kea Resort, estaba planeado en la codiciada costa Hapuna de la Isla Grande, según informó AP.

Para vivir las emociones de MLB en Friday Night Baseball suscríbete aquí.

La querella, interpuesta el viernes en el Tribunal de Circuito de Hawaii, sostiene que Ohtani fue incorporado únicamente por su valor promocional y de marca, pero que tanto él como Balelo “explotaron su condición de celebridad para desestabilizar y finalmente desmantelar” el papel de los demandantes, Kevin J. Hayes Sr. y Tomoko Matsumoto.

Un proyecto de lujo y una relación rota

Según la demanda, Balelo comenzó a exigir concesiones cada vez mayores y amenazó con retirar a Ohtani del acuerdo si no se cumplían. Eventualmente, Kingsbarn Realty Capital —socio de Hayes y Matsumoto— terminó cediendo y, en lo que califican como una “emboscada coordinada”, despidió a ambos el mes pasado.

Los demandantes afirman que, como resultado, podrían perder millones de dólares en ganancias proyectadas por la construcción, honorarios de gestión y comisiones de venta. También aseguran que su relación con Ohtani fue parte de una estrategia de marketing audaz para atraer al mercado japonés de casas vacacionales de lujo.

En el material promocional, Ohtani aparecía como “el primer residente” del desarrollo y como portavoz de la marca. El folleto incluso indicaba que planeaba comprar una de las 14 residencias, pasar tiempo allí en la temporada baja y construir una instalación privada de entrenamiento.

El desarrollo incluye viviendas con un precio promedio de $17.3 millones de dólares, acceso al histórico Mauna Kea Resort, la playa Hapuna —calificada como la mejor de Estados Unidos por Conde Nast Traveler— y dos campos de golf diseñados por Arnold Palmer y Robert Trent Jones Sr.

“El caso trata sobre abuso de poder”, indica el documento legal. “Los demandados usaron amenazas y reclamaciones infundadas para obligar a un socio comercial a traicionar sus obligaciones contractuales y despojar a los demandantes del proyecto que concibieron y construyeron”.

Ohtani, de 31 años, es una de las mayores estrellas del béisbol mundial. Tras llegar a MLB en 2018, firmó en 2023 un contrato récord de 10 años y $700 millones de dólares con los Dodgers, con quienes ganó la Serie Mundial 2024.



Sigue leyendo:

· Ohtani pega su jonrón 40 más rápido que la temporada pasada

· Dave Roberts, crítico de Shohei Ohtani tras derrota contra los Blue Jays

· Seattle Mariners retiran el número 51 de Ichiro Suzuki