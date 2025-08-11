Dave Roberts, crítico de Shohei Ohtani tras derrota contra los Blue Jays

Los Dodgers de Los Ángeles desperdiciaron una ventaja en la octava entrada y terminaron perdiendo 5-4 ante los Toronto Blue Jays este domingo, un tropiezo que redujo su ventaja sobre los Padres de San Diego a solo dos juegos. Hace menos de tres semanas, esa diferencia era de seis.

El bullpen volvió a ser el punto débil. Blake Treinen permitió jonrones consecutivos de Vladimir Guerrero Jr. y Addison Barger en el octavo inning, volteando la pizarra. En la novena, Alex Vesia recibió un cuadrangular de Ernie Clement en su primer lanzamiento, el número 65 que permite el relevo angelino en la temporada, la tercera peor marca en Grandes Ligas.

La ofensiva tampoco capitalizó. Los Dodgers se fueron de 1-10 con corredores en posición de anotar y dejaron a 16 hombres en base, un máximo del año. Shohei Ohtani tuvo la última oportunidad con las bases llenas en el noveno, pero se ponchó con cuenta llena ante Mason Fluharty. “Lo último que pensé fue que se iba a ponchar… tenemos que producir en ese momento”, lamentó el mánager Dave Roberts.

Ohtani, cuestionado

Dave Roberts says that Shohei Ohtani trying to steal third on his own was "not a good baseball play." pic.twitter.com/tmYUAgJr1C — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) August 11, 2025

Tyler Glasnow abrió el juego con una sólida actuación de 5⅔ entradas, dos carreras y ocho ponches, pero los errores en momentos clave pasaron factura. Ohtani, además de fallar en el cierre, fue puesto out intentando robar tercera en la sexta entrada con dos outs y Freddie Freeman al bate.

“Fue su decisión. No fue una buena jugada de béisbol”, criticó Roberts.

Pese a la derrota, Max Muncy buscó rescatar algo positivo: “Estábamos creando oportunidades… El lado positivo es que encontramos la forma de generar muchas. Solo tienes que terminar el trabajo”.

Con la serie ante los Blue Jays ya definida, los Dodgers visitarán a los Angels antes de enfrentar en casa a los Padres en una serie que podría definir el título divisional.



Sigue leyendo:

· Alex Wood, exlanzador de los Dodgers, anunció su retiro

· Jen Pawol se convertirá en la primera mujer umpire en juego oficial de MLB

· Ohtani pega su jonrón 40 más rápido que la temporada pasada