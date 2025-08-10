Ohtani pega su jonrón 40 más rápido que la temporada pasada

Shohei Ohtani bateó su jonrón 40 de la temporada para llegar a dicha cifra por cuarta vez en su carrera y los Dodgers de Los Ángeles vencieron 9-1 a los Blue Jays de Toronto la noche del sábado, asegurando la serie entre los líderes de sus respectivas divisiones.

Mientras el jonrón de Ohtani fue la jugada más destacada del partido en Dodger Stadium, la nota más importante para los campeones reinantes de las Ligas Mayores fue que el pitcher abridor Blake Snell se vio como el as que el equipo ha estado esperando y no permitió carrera al potente lineup de Toronto.

Snell, firmado como agente libre para liderar la rotación de los Dodgers pero que había lanzado solo tres juegos debido a molestias en el hombro, ponchó a 10 bateadores en tan solo 5 innings de labor, en los que permitió apenas 3 hits, además de conceder 3 bases por bolas.

Los Dodgers mejoraron a récord de 68-49 luego de ganar juegos consecutivos en su estadio por primera vez desde el 2 y 3 de julio, cuando lo hicieron contra los White Sox de Chicago.

Shohei with homer No. 40! pic.twitter.com/xpcXKW6qPm — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 10, 2025

Ohtani entra de nuevo al libro de récords de los Dodgers

Los Ángeles se fue arriba en el partido con el jonrón de dos carreras de Max Muncy en la cuarta entrada en contra del abridor Chris Bassitt. Un inning más tarde vino Ohtani con su batazo de 417 pies por el jardín central para poner la pizarra 3-0.

Ohtani es el primer Dodger en tener campañas seguidas de 40 jonrones desde 2001 y 2002 cuando lo hizo Shawn Green y apenas el cuarto jugador del equipo en conseguirlo (Duke Snider y Gil Hodges lo hicieron la década de los 50).

Nadie había llegado más rápido a 40 jonrones en la historia de los Dodgers que el japonés, quien lo hizo en su partido 117 de la temporada. Hace un año, en camino a su histórica campaña 50-50, Ohtani conectó su jonrón 40 en el partido No. 126.

Por cierto, el manager Dave Roberts confirmó que Ohtani, quien fue premiado como el MVP de la liga las otras tres veces que bateó al menos 40 jonrones, abrirá el miércoles como pitcher en contra de los Angels en Anaheim, su anterior casa.

Blake Snell prepara su lanzamiento durante el partido contra Toronto. El zurdo brilló en apenas su cuarta apertura con los Dodgers. Crédito: Jessie Alcheh | AP

Blake Snell fue un enigma para los bateadores de Toronto

Los Dodgers se despegaron en la sexta entrada al anotar seis veces, incluyendo dos por un hit de Mookie Betts, quien al parecer ha dejado atrás su slump de bateo.

En general, hay señales que indican que el equipo más favorito para ganar el título ha empezado a encontrar el camino, incluyendo Muncy, quien esta semana retorno de una fea lesión de rodilla y ahora tiene tres jonrones desde su regreso para sumar 16 en la temporada.

Por su parte, Snell se vio devastador en la loma contra un equipo que tiene mucho poder ofensivo. Los Blue Jays son el equipo que menos se ha ponchado en 2025, pero contra el zurdo abanicaron la brisa en 18 lanzamientos. Tres relevistas de los Dodgers se combinaron para los cuatro innings restantes.

