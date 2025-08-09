Kershaw vence a Scherzer en el duelo de los seis Cy Youngs

En un duelo de dos futuros miembros del Salón de la Fama del Béisbol, Clayton Kershaw contó con más apoyo de sus compañeros que Max Scherzer y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 5-1 a los Blue Jays de Toronto la noche del viernes.

Toronto llegaba a Dodger Stadium como el equipo más encendido de las Ligas Mayores con récord de 68-48 y un total de 45 carreras anotadas en sus anteriores tres juegos. Pero los Blue Jays no pudieron capitalizar sus oportunidades iniciales contra Kershaw en una noche de leyendas vivientes en el montículo.

Tanto Kershaw como Scherzer han ganado el trofeo Cy Young en tres ocasiones y ambos han ponchado a más de 3,000 bateadores en su carrera, lo que les garantiza un lugar en Cooperstown dentro de algunos años. Ellos se habían enfrentado varias veces, incluyendo una en 2008 cuando eran novatos (hace 6,179 días).

Vanessa Bryant y sus hijas Bianka y Natalia reaccionan mientras Capri, la menor de las hijas de Kobe Bryant, anuncia el inicio del juego entre Dodgers y Blue Jays en Los Ángeles. Crédito: Mark J. Terrill | AP

Noche en honor a Kobe Bryant en Dodger Stadium

Con presencia de Vanessa Bryant y sus hijas en una noche en la que los Dodgers dieron a sus fans una figura bobblehead de Kobe Bryant, Clayton Kershaw (6-2) lanzó 6 innings, con 7 hits, 1 carrera que recibió en el segundo episodio, 4 ponches y 1 base por bolas. Scherzer (2-2) también lanzó 6 ntradas con 6 hits, 2 carreras, 5 ponches y 3 bases.

Toronto ganaba 1-0, pero en la quinta entrada Shohei Ohtani bateó doble ya con dos outs y enseguida vino Mookie Betts para conectar jonrón para la voltereta en la pizarra. Betts produjo tres carreras en el partido y realizó una atrapada espectacular en el shorstop para iniciar una de las tres dobles matanzas de Los Ángeles.

Los Dodgers se despegaron en la séptima entrada con tres carreras, aprovechando que el infield de los Blue Jays no pudo ejecutar bien en una rola con corredores en las esquinas y sin outs, anotando Alex Freeland desde tercera con una buena barrida de cabeza.

Tres relevistas de los Dodgers se combinaron para los últimos tres innings y el equipo mejoró a 67-49 en la campaña. Como San Diego perdió su partido contra Boston (10-2), L.A. ahora tiene ventaja de 3 juegos en la División Oeste.

