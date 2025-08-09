Jen Pawol rompe barrera histórica en las Grandes Ligas: primera mujer umpire en temporada regular

Este sábado, Jen Pawol escribió su nombre en los libros de historia al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de temporada regular en las Grandes Ligas. Su debut fue en el primer juego de la doble cartelera entre los Bravos de Atlanta y los Marlins de Miami, donde fungió como umpire de primera base.

El logro de Pawol, de 48 años, fue celebrado por la propia MLB. “Este logro histórico en el béisbol es un reflejo del trabajo duro de Jen, su dedicación y su amor por este deporte”, afirmó Rob Manfred, comisionado de la liga, al anunciar su asignación.

Un debut con aplausos, tensión y emociones

“Fue increíble cuando salimos al campo”, dijo Pawol. “Parecía que muchas personas aplaudían y gritaban mi nombre. Fue bastante intenso y emotivo”. La umpire contó con el apoyo de unas 30 personas cercanas, incluidos amigos, familiares y su padre, aunque en un estadio de Grandes Ligas, encontrar esas caras conocidas no fue tan fácil como en las menores. “Cuando miré hacia arriba, no estaban en las gradas bajas como en ligas menores… ¡estaban allá arriba! Nunca olvidaré eso”.

En el juego, Pawol tuvo su primera gran decisión en la tercera entrada del triunfo de Atlanta por 7-1, marcando quieto a Sean Murphy en una jugada cerrada. El mánager de Miami, Clayton McCullough, optó por no retar la decisión. También mostró energía al cantar un doble play, con un movimiento de puño y pierna que no pasó desapercibido.

Tras el partido, Pawol donó la gorra que utilizó a la Sala de la Fama del Béisbol, un símbolo tangible de un momento histórico. Su participación continuó en el segundo juego de la jornada, esta vez en la tercera base, y tendrá la oportunidad de estar detrás del plato el domingo.

Chris Guccione, jefe de su equipo de umpires, no ocultó su orgullo: “Esto es uno de los momentos más importantes de mi carrera. He trabajado en Series Mundiales, Juegos de Estrellas… y esto está al mismo nivel. Es una gran inspiración para niñas y mujeres”.

Pawol ha recorrido un largo camino desde que en 2016 ingresó a la Gulf Coast League. Su trayectoria incluye arbitrar en el campeonato de Triple A en 2023 y participar en entrenamientos de primavera de 2024 y 2025. El béisbol, como otras ligas profesionales, comienza a derribar barreras históricas, y este fin de semana, la umpire de Nueva Jersey demostró que su lugar está en el diamante, tomando decisiones con autoridad y aplomo.



