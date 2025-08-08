Roki Sasaki da buenas señales en sesión de bullpen con los Dodgers

Roki Sasaki tuvo su primera sesión en vivo de bullpen con los Dodgers y mostró buenas señales.

El lanzador japonés hizo un total de 46 lanzamientos y su recta llegó entre 96 y 97 millas aproximadamente. Ponchó a tres bateadores y permitió un roletazo del bateador Alex Call.

Esta es una de las primera apariciones de Sasaki luego de recuperarse de una lesión en su hombro y detallar que no siente ningún tipo de dolor.

Dave Roberts dijo que aún no se sabe si la próxima salida de Sasaki será otro juego de simulación o una rehabilitación en una filial. Dijo que Sasaki logró lo que necesitaba, pero quiere verlo “confiado y convencido” en su juego.

Roki Sasaki tiene un récord de 1-1 con una efectividad de 4.72 y 24 ponches en 8 apariciones esta temporada.

El derecho japonés podría ser una gran pieza en el bullpen de cara al final de la temporada regular y una hipotética postemporada.

Dodgers cerca de sumar tres brazos importantes en el bullpen

Roberts también detalló sobre el status de tres relevistas importante en las aspiraciones en el bullpen de los Dodgers.

Fabian Ardaya reportó que Michael Kopech, Tanner Scott y Kirby Yates esperan reportarse con el equipo a finales de agosto.

Yates es el lanzador que está más cerca de unirse que los otros dos pitchers. El bullpen de los Dodgers ha decaído en los últimos encuentros lo que ha provocado derrotas en los últimos innings.

Los Dodgers comienzan una importante serie este viernes frente a los Toronto Blue Jays en casa. El equipo de Los Ángeles tiene apenas una ventaja de dos juegos sobre los Padres de San Diego en la División Oeste.

Esta es la ventaja más corta que tiene el equipo desde el mes de junio. Este viernes destacará el duelo de lanzadores de Clayton Kershaw y Max Scherzer, dos lanzadores que terminarán probablemente en el Salón de la Fama.

