Roki Sasaki da buenas noticias a los Dodgers con recuperación de su lesión

Roki Sasaki no lanza desde mayo con los Dodgers, pero su regreso a la lomita puede estar más cerca tras recuperarse de su molestia en el hombro.

El japonés de 23 años reveló que no siente dolor y espera ganar velocidad en su recta luego de pasar tres meses en la lista de lesionados.

“Me siento mejor al poder lanzar con más fuerza, sobre todo porque ya no siento ningún dolor”, dijo Sasaki a través de un intérprete. “Dicho esto, tengo que enfrentarme a bateadores reales y ver cómo aguanta mi mecánica. Simplemente hay que ser constante; poder hacerlo con constancia”.

Para vivir las emociones de MLB en Friday Night Baseball suscríbete aquí.

Sasaki está previsto a tener una sesión de bullpen este fin de semana en el Dodger Stadium. Si tiene sensaciones positivas, el japonés tendrá una salida de rehabilitación en Ligas Menores.

Actualmente la rotación de los Dodgers luce en gran forma tras el regreso de Blake Snell y con Shohei Ohtani de vuelta como pitcher.

La rotación es de seis pitchers con Tyler Glasnow, Yoshinobu Yamamoto, Clayton Kershaw y Emmet Sheehan. Los Dodgers deberán evaluar el rol que tendrá Sasaki en su regreso a la rotación o bullpen.

Dave Roberts analizará si cuenta con Sasaki en postemporada

Dave Roberts, manager de los Dodgers, comentó que tiene que ver a Sasaki en la lomita antes de contar con él para la temporada.

“Voy a esperar. Sé que vamos a elegir a los 13 mejores lanzadores. He formado parte de muchos rosters de postemporada, así que vamos a elegir a los 13 mejores lanzadores. Si Roki forma parte de eso de alguna manera, sería genial. Y si no, no lo será”, comentó el manager.

Roki Sasaki tiene un récord de 1-1 con una efectividad de 4.72 y 24 ponches en 8 apariciones esta temporada. El japonés apenas pudo lanzar 34.1 innings antes de parar en la lista de lesionados.

Sasaki llegó este año al equipo tras decidir a los Dodgers en la firma internacional por encima de otros equipos como San Diego y Seattle.

Sigue leyendo:

– Dodgers y Mookie Betts explotan a la ofensiva para salir de slump

– Puerto Rico anuncia cuerpo técnico para Clásico Mundial de Béisbol 2026