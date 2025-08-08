Alex Wood, exlanzador de los Dodgers, anunció su retiro

Después de más de una década en las Grandes Ligas, Alex Wood decidió colgar el guante. El lanzador zurdo de 34 años, recordado por ser pieza clave en la rotura de la sequía de banderines de los Dodgers en 2017 y campeón de la Serie Mundial en 2020, anunció este viernes su retiro a través de una publicación en Instagram.

“El béisbol fue mi primer amor. Fuera de Dios y mi familia, nada más me ha formado como lo ha hecho este juego”, escribió Wood, quien no jugaba desde 2024, cuando tuvo un breve paso por los Oakland Athletics. “Incluso al escribir esto, no puedo evitar sonreír al pensar en cuánto sigo amando el juego después de todo este tiempo”.

Originario de Charlotte, Carolina del Norte, Wood inició su trayectoria en 2013 con los Atlanta Braves antes de llegar a los Dodgers en 2015 mediante un cambio de tres equipos. Su mejor campaña llegó en 2017, cuando comenzó la temporada con marca de 10-0 y la cerró con 16-3, efectividad de 2.72 y una convocatoria al Juego de Estrellas. Ese año terminó entre los 10 mejores en la votación al Cy Young de la Liga Nacional.

Un recorrido con cinco franquicias

En total, Wood acumuló 77 victorias, 68 derrotas y una efectividad de 3.78 en 278 juegos (211 aperturas) repartidos entre Braves, Dodgers, Cincinnati Reds, San Francisco Giants y Athletics. Además de su explosión en 2017, vivió un repunte con San Francisco en 2021, registrando marca de 10-4 y contribuyendo a la sorprendente temporada de 107 triunfos del club.

El zurdo también fue parte del equipo campeón de los Dodgers en 2020, participando en cuatro juegos de postemporada durante la carrera hacia el título. Sin embargo, sus últimos años estuvieron marcados por lesiones, incluyendo una cirugía de hombro que acortó su última campaña.

En su comunicado, Wood agradeció a sus compañeros, entrenadores, cinco franquicias y aficionados. También dedicó palabras especiales a su esposa, sus hijos y sus padres, reconociendo el papel fundamental que jugaron en su carrera. “Jugar 12 años en las Grandes Ligas, alcanzar siete postemporadas, ganar una Serie Mundial y ser elegido para un Juego de Estrellas… nunca hubiera imaginado que las cosas saldrían así”, expresó.

Con su retiro, Alex Wood cierra una carrera de 12 temporadas, siete apariciones en postemporada y un anillo de campeón. Su legado quedará marcado por su consistencia, competitividad y la histórica campaña que vivió con Los Ángeles en 2017.



