Mariano Rivera pasará por el quirófano tras sufrir lesión en juego de veteranos con los Yankees

El legendario cerrador panameño Mariano Rivera, miembro del Salón de la Fama y líder histórico de salvamentos en las Grandes Ligas, tendrá que someterse a una cirugía después de lesionarse el tendón de Aquiles. El incidente ocurrió el sábado, durante el juego del Día de los Veteranos de los Yankees de Nueva York, cuando perseguía un elevado en el jardín central.

Su agente, Fern Cuza, confirmó que la intervención quirúrgica se realizará en el transcurso de la próxima semana. Rivera, de 55 años, participaba por segunda ocasión en este evento especial, que los Yankees retomaron por primera vez desde 2019.

Mariano Rivera's agent told reporters that Rivera tore his Achilles during today’s Old-Timers’ Day game. He is set to undergo surgery next week. pic.twitter.com/GKdmcdIF7Y — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 9, 2025

En su única aparición al bate, el exlanzador conectó un sencillo ante su excompañero Andy Pettitte y avanzó sin problemas a la primera base. Sin embargo, más tarde, durante el turno de Willie Randolph, dio un paso y cayó al césped, evidenciando una lesión seria.

Una jornada que cambió de tono

El ambiente en el Yankee Stadium era de fiesta. Viejas glorias del equipo compartían con los aficionados y revivían momentos de gloria. Pero la lesión de Rivera cambió el ánimo de todos.

“Fue un día divertido hasta que nos enteramos de lo de Mariano. Mariano se lesionó el tendón de Aquiles”, comentó Roger Clemens, siete veces ganador del Premio Cy Young, a la locutora de WFAN, Suzyn Waldman. “No sé qué estaba pasando. Todos pensamos que era un tirón en el muslo, pero creo que es un poco peor que eso. Creo que ahora está en el hospital.”

Rivera ya había enfrentado un grave contratiempo físico en su carrera: en mayo de 2012 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha mientras atrapaba elevados en la práctica de bateo en Kansas City. Regresó para despedirse en 2013, sumando un récord de 652 salvamentos en temporada regular y 42 más en postemporada.

Su legado es intachable. Trece veces All-Star, campeón de cinco Series Mundiales y siete veces monarca de la Liga Americana, fue elegido al Salón de la Fama en 2019 con el 100% de los votos, un hecho sin precedentes en la historia del béisbol.

El partido de este año también sirvió para conmemorar el 25 aniversario del equipo campeón del 2000, último en conquistar tres títulos consecutivos de Serie Mundial. Derek Jeter envió un breve mensaje en video, presentado justo después de Rivera, y Clemens vivió por primera vez la experiencia del Día de los Veteranos. Antes del encuentro, Rivera había adelantado que planeaba conversar con el relevista Devin Williams, quien atraviesa un momento complicado en el montículo.



