Dos personas arrestadas tras feroz pelea durante serie entre Angels y Dodgers

La rivalidad entre Angels y Dodgers tuvo un episodio fuera del diamante que acaparó la atención en redes sociales. Durante el juego del miércoles en el Angel Stadium, un enfrentamiento violento en las gradas del jardín provocó la detención de dos personas y dejó impactadas a decenas de fanáticos que presenciaron la escena.

Para vivir las emociones de MLB en Friday Night Baseball suscríbete aquí.

El incidente, captado en video y viralizado en cuestión de horas, muestra a un aficionado con una camiseta de Mike Trout recibiendo un golpe en el rostro por parte de un hombre vestido de negro. Tras caer sobre su asiento, otro seguidor, identificado con los colores de los Dodgers, corrió hacia él y le propinó una patada directa en la cabeza.

Oh my goodness they killed my boy here @Angels pic.twitter.com/JD1yPLU3J2 — Borgen (@Actually_Borgen) August 14, 2025

De acuerdo con TMZ Sports y ABC7, un portavoz del Departamento de Policía de Anaheim informó que la pelea “aparentemente comenzó por el robo de una gorra”. Sin embargo, no se especificó quién tomó el accesorio ni cómo se originó exactamente la discusión que derivó en la agresión.

Cargos, consecuencias y contexto deportivo

Las autoridades confirmaron que dos hombres, ambos de 26 años y residentes de Tustin, fueron arrestados. Uno enfrenta cargos por agresión con delito menor, mientras que el otro, considerado el principal atacante, fue acusado de agresión con delito grave. Sus identidades no han sido reveladas.

La policía señaló que la víctima rechazó ser trasladada a un hospital al momento del altercado. Hasta ahora, se desconoce si posteriormente buscó atención médica.

En lo deportivo, la noche terminó con un triunfo de los Angels por 6-5, completando una barrida sobre sus rivales y profundizando la mala racha de los Dodgers tras la pausa del Juego de Estrellas de la MLB. El equipo angelino suma un récord de 10-13 desde entonces, lo que permitió que los Padres tomaran la cima de la División Oeste de la Liga Nacional con ventaja de un juego.

Shohei Ohtani, al ser consultado tras la derrota, admitió la frustración del momento: “Obviamente, no se siente bien caer al segundo lugar y perder muchos de estos juegos. Estamos haciendo todo lo posible, teniendo reuniones, tratando de enderezar el rumbo. Simplemente tenemos que hacer un mejor trabajo”.



Sigue leyendo:

· Jen Pawol rompe barrera histórica en las Grandes Ligas: primera mujer umpire en temporada regular

· Dodgers sufren un triple play en nueva derrota contra Angels

· Angels barren de nuevo a Dodgers, que bajan al segundo lugar