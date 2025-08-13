Dodgers sufren un triple play en nueva derrota contra Angels

Cinco semanas después de que llegaron a tener una ventaja de 9 juegos en la División Oeste de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles han sido alcanzados en la cima al sufrir otra derrota dolorosa e inexplicable, una en la que incluso fueron víctimas de un triple play.

Jo Adell bateó un sencillo productor en el cierre del décimo inning para darle a los Angels un dramático triunfo de 7-6 sobre los Dodgers la noche del martes en Anaheim. Fue la sexta derrota de los campeones reinantes del béisbol ante sus vecinos de Los Ángeles y la quinta en esta temporada.

Los Dodgers son considerados el equipo con mejor plantel de las Ligas Mayores, incluyendo el indiscutible mejor pelotero de esta era, Shohei Ohtani, quien bateó de jonrón por segundo día seguido en su anterior casa. Pero los Angels, que aún tienen marca perdedora (58-62), han jugado mejor béisbol en la llamada “Freeway Series” y han dejado a los aficionados haciéndose cada vez más preguntas acerca de los Dodgers, que hoy en día lucen tambaleantes.

The Padres and Dodgers are currently tied for 1st place in the NL West 🍿 pic.twitter.com/Lxzlz5KZWY — MLB (@MLB) August 13, 2025

Tras perder su tercer partido consecutivo, los Dodgers quearon con 68-52, mismo récord que los Padres de San Diego, quienes ganaron 5-1 en San Francisco. Es el punto más avanzado de una temporada en el que los Padres han estado en el primer lugar divisional desde el 25 de septiembre de 2010.

Restan 42 partidos en la temporada y la división se decidirá hasta dentro de varias semanas. De todos modos, la serie de este fin de semana entre Dodgers y Padres en Los Ángeles será a todas luces crucial y apasionante.

Ohtani bateó para triple matanza y después dio jonrón

Luego del triunfo de los Angels en el primer partido de la serie el lunes (7-4), los Dodgers siguieron jugando un béisbol inconsistente el martes, con detalles negativos en el corrido de bases y la defensa, además de que el pitcheo de relevo -que había aguantado bastante todo el año- ha empezado a declinar.

Mención aparte para el bateo con corredores en base de los Dodgers, que ha sido preocupante. Este martes, por ejemplo, batearon de 10-2 con corredores en posición de anotar. Y luego también tuvieron mala suerte.

En el sexto inning con el marcador 5-5, Shohei Ohtani se paró a batear con hombres en primera y segunda sin outs. El japonés bateó una fuerte línea por la segunda base, pero el paracorto Zach Neto, que estaba perfectamente colocado, atrapó el batazo, pisó segunda para poner fuera al corredor Miguel Rojas y lanzó a primera para eliminar también a Dalton Rushing, completando el triple play.

Ohtani, quien en días pasados fue criticado por su manager Dave Roberts por malas decisiones en un partido, adelantó a su equipo 6-5 en la novena entrada en contra de Kenley Jansen, leyenda de los Dodgers, con jonrón por la esquina del derecho.

Sin embargo, el bullpen azul no aguantó con Alex Vesia luciendo descontrolado y los Angels empataron con elevado de sacrificio de Nolan Schanuel para impulsar Luis Rengifo, enviando el partido a entradas extras.

En la décima, Christian Moore se embasó en toque de bola que se convirtió en infieldhit cuando el catcher creyó que la pelota se iba a salir a terreno de foul mientras el corredor Taylor Ward llegaba a tercera. Enseguida siguió Jo Adell con una rola de botes altos por encima del tercera base Max Muncy para impulsar la carrera decisiva contra el relevista Ben Casparius.

