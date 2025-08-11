Justin Verlander se une a club élite de lanzadores con 3,500 ponches

Justin Verlander hizo historia este domingo al llegar a los 3,500 ponches de por vida en las Grandes Ligas. Verlander es apenas el décimo lanzador que llega a esta cifra en Las Mayores.

El pitcher de los Gigantes de San Francisco es el primer pitcher desde 2009 con 3,500 abanicados.

Estos son los 10 lanzadores con 3,500 ponches de por vida en Grandes Ligas

Nolan Ryan – 5,714 ponches

Randy Johnson – 4,875

Roger Clemens – 4,672

Steve Carlton – 4,136

Bert Blyleven – 3,701

Tom Seaver – 3,640

Don Sutton – 3,574

Gaylord Perry – 3,534

Walter Johnson – 3,509

Justin Verlander – 3,503

Para vivir las emociones de MLB en Friday Night Baseball suscríbete aquí.

Todos los lanzadores de esta lista, a excepción de Verlander y Roger Clemens, son miembros del Salón de la Fama. Clemens ha sido señalado de usar sustancias ilícitas durante su carrera como lanzador en Las Mayores.

Verlander ha jugado 20 temporadas para 4 equipos, incluyendo los Tigres y los Astros. Tiene 263 victorias, 156 derrotas, una efectividad de 3.33 y 3,503 ponches

El pitcher derecho de 42 años de edad también suma el premio Novato del Año, 3 premios Cy Young, un premio MVP, 9 Juegos de Estrellas y dos anillos de Serie Mundial.

Justin Verlander tuvo una salida agridulce al llegar a 3,500 ponches

Verlander llegó a 3,500 ponches y poco después, las cosas comenzaron a desmoronarse para el tres veces ganador del Premio Cy Young cuando los Gigantes cayeron 8-0 ante Washington frente a 40.000 aficionados en el Oracle Park.

“Estaba feliz de conseguirlo, feliz de tener un momento con los aficionados”, dijo Verlander, quien tiene un récord de 1-9 en 20 aperturas con los Gigantes y un elevado porcentaje de carreras limpias de 4.53. “Un hito genial. Realmente aprecio lo que ha costado llegar allí”.

Aunque reconoció la frustración por cómo se ha desarrollado el año, Verlander comparó sus actuaciones con la campaña de 2022, cuando tuvo un récord de 18-4 con un ERA de 1.75 con los Astros de Houston camino a ganar su tercer Cy Young.

“Las cosas están bien, las cosas están bien”, dijo Verlander. “He pasado gran parte de la temporada mirando comparables. Está justo a la par, literalmente casi de arriba a abajo, con (2022) cuando gané el Cy Young. Así que, creo que las cosas están bien. Los resultados han sido frustrantes.”

Sigue leyendo:

– Seattle Mariners retiran el número 51 de Ichiro Suzuki

– Ohtani pega su jonrón 40 más rápido que la temporada pasada

– Mariano Rivera pasará por el quirófano tras sufrir lesión en juego de veteranos con los Yankees