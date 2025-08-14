Angels barren de nuevo a Dodgers, que bajan al segundo lugar

Logan O’Hoppe bateó un hit de dos carreras para dar la voltereta en el marcador contra el maltratado bullpen de los Dodgers y los Angels completaron su segunda barrida del año sobre los campeones reinantes del béisbol al ganar 6-5 la noche del miércoles.

Los Dodgers, que una noche antes fueron alcanzados en el primer lugar de la División Oeste por los encendidos Padres de San Diego, ahora se encuentran en el segundo lugar a un juego de distancia.

Fue la primera vez que Shohei Ohtani inició un partido como pitcher en el estadio de Anaheim en contra de los Angels, su equipo durante seis años antes de unirse a los Dodgers, y su actuación fue regular. No tuvo decisión.

Los Angels ahora han derrotado siete veces consecutivas a los Dodgers, seis en esta temporada producto de dos inesperadas barridas, una en Los Ángeles y ahora esta en Anaheim.

Ohtani empezó el juego con triple antes de su primer lanzamiento

Antes de siquiera hacer su primer lanzamiento, Ohtani ya había adelantado a su equipo. El japonés inició el partido con triple por la esquina del derecho contra Kyle Hendricks y enseguida anotó en sencillo de Mookie Betts. Un jonrón de Will Smith por el izquierdo aumentó la ventaja a 3-0 en esa primera entrada.

Los Angels atacaron a Ohtani con dos anotaciones en el cierre del episodio inicial, primero con jonrón de Taylor Ward por el derecho y luego con elevado de sacrificio de Luis Rengifo.

Mookie Betts, quien ha recuperado la forma en la caja de bateo, produjo otra carrera con hit en la cuarta entrada y un pasaporte del relevista Ryan Zeferjahn al catcher Smith con las bases llenas puso el 5-2 en la pizarra.

Sin embargo, los Angels respondieron en la quinta cuando hilvanaron tres hits contra Ohtani luego de un out, incluyendo un doble de dos carreras de Zach Neto, para acercarse 5-4 y ponerle fin a la presentación del japonés como serpentinero tras 80 disparos.

Ohtani lanzó 4.1 innings con 4 carreras limpias, 5 hits, 7 ponches y 0 bases por bolas. En las dos ocasiones que enfrentó a su excompañero Mike Trout, salió victorioso con sendos ponches.

Voltereta de los Angels en la octava contra un bullpen a la baja

El bullpen de los Dodgers, que llegó al partido con tres juegos seguidos en los que falló en preservar una ventaja, volvió a fracasar no obstante que Anthony Banda primero limpió la amenaza de la quinta entrada tras relevar a Ohtani al sacar dos outs con dos corredores en base, incluyendo otro ponche a Trout.

Pero Justin Wrobleski, quien lanzó dos entradas en blanco, empezó la octava con dos bases por bolas. Edgardo Henríquez relevó y sacó el primer out en intento fallido de sacrificio, sin embargo Jo Adell se embasó en infieldhit para llenar las colchonetas.

Luego del segundo out, Logan O’Hoppe dio la voltereta al marcador con sencillo de dos carreras al central tras conectar un lanzamiento de 103 millas del derecho venezolano.

Kenley Jansen, una leyenda de los Dodgers, retiró a Mookie Betts, Freddie Freeman y Will Smith en la novena para conseguir el rescate y completar la barrida.

Cabe mencionar que en la séptima entrada, Andy Pages conectó un batazo profundo por el jardín central-derecho, pero el jardinero Bryce Teodosio se elevó contra la barda y le robó un aparente jonrón de dos carreras para mantener apretado el marcador.

De regreso a casa para esperar a los encendidos Padres

Los Dodgers (68-53), que tendrán día libre este jueves, van a necesitar mucha mejoría de cara a la serie de fin de semana, cuando los enrachados Padres de San Diego se metan a Dodger Stadium con el liderato del Oeste en juego.

San Diego (69-52) completó la barrida sobre los Giants en San Francisco el miércoles con paliza de 11-1 para ponerse solo en el liderato divisional.

Dodgers vs. Padres se ha convertido en la mejor rivalidad de años recientes en la Gran Carpa. Ellos se enfrentarán seis veces en los siguientes 10 días.

