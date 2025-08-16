Zack Wheeler, candidato al Cy Young, sufre grave lesión por un coágulo

Zack Wheeler es el as de la rotación de los Phillies de Philadelphia y entrará en la lista de lesionados de 15 días.

El pitcher de los Phillies tiene un coágulo en su extremidad superior cerca del hombro de lanzar. Se desconoce cuánto tiempo estará Wheeler en la lista de lesionados y si podrá regresar antes de finalizar la temporada regular.

Wheeler tiene un récord de 10-5 con una efectividad de 2.71 y 195 ponches en 24 apariciones esta temporada.

“No hay mucho que podamos decir al respecto en este momento”, dijo Dombrowski, quien elogió a los médicos por encontrar el coágulo. “Podría haber sido una situación mucho más difícil de lo que es”.

Zack Wheeler has been placed on the 15-day injured list with a Right Upper Extremity Blood Clot. pic.twitter.com/FtGFkfrFvT — MLB (@MLB) August 16, 2025

El derecho de los Phillies es uno de los firmes candidatos al Cy Young de la Liga Nacional y parte vital en las aspiraciones del equipo de llegar lejos en la postemporada.

“Sentía un poco de pesadez”, dijo Buchheit. “Así que los médicos aquí fueron excelentes al ayudar a diagnosticar y agilizar el diagnóstico esta mañana”.

Zack Wheeler, un candidato al Cy Young, a la lista de lesionados

Wheeler estaba entre los principales candidatos al Cy Young con una gran temporada en 2025 junto con Paul Skenes y Christopher Sánchez.

El derecho está tercero en WAR, quinto en efectividad, primero en Whip, segundo en menor cantidad de hits recibidos, segundo en ponches por cada nueve entradas y segundo en ponches por cada boleto otorgado en La Liga Nacional.

Wheeler lanzó para los líderes de la División Este de la Liga Nacional el viernes y se limitó a cinco entradas por segunda apertura consecutiva. El lanzador derecho permitió dos carreras y cuatro hits en Washington.

Los Phillies deberán moverse rápido y decidir quien ocupará el quinto puesto en la rotación, luego de quedarse sin Wheeler y también sin Aaron Nola, quien está en la lista de 60 días.

Jesús Luzardo, Ranger Suárez, Christopher Sánchez y Taijuan Walker quedan conformando la rotación del equipo de Philadelphia.

