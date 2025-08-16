Dodgers pierden a Max Muncy en momento cumbre de la temporada

Los Dodgers recuperaron el liderato de la División Oeste, pero recibieron la mala noticia de perder a Max Muncy por tres semanas.

El tercera base sufrió una distensión en el oblicuo de Grado 1 que lo lleva a la lista de lesionados en un momento delicado y que luchan con los Padres de San Diego por el primer lugar.

Muncy había estado en el lineup titular en el último juego de los Angels, pero luego del día libre del jueves encontraron que la lesión no pasó.

“No creo que nadie espere que sea el fin de temporada”, dijo el manager Dave Roberts, “pero ojalá sea más pronto que tarde”.

El slugger ya había sufrido esta lesión en la temporada pasada que lo alejó dos meses completos, aunque esperan que esta vez sea solo por tres semanas y llegue a mediados de septiembre.

Para vivir las emociones de las Ligas Mayores en Friday Night Baseball suscríbete aquí

Max Muncy se lesiona en buen momento ofensivo

Max Muncy se lesionó en un buen momento ofensivo para él y en que los Dodgers lo necesitan.

Luego de perderse poco más de un mes por una lesión en su rodilla, Muncy había vuelto el 4 de agosto con una línea de 23-8 con cuatro cuadrangulares en ocho juegos.

Muncy está bateando .258 con 72 hits, 17 jonrones, 64 carreras impulsadas y 44 carreras anotadas en 89 juegos esta temporada.

Los Dodgers lo vuelven a perder y la ofensiva deberá apoyarse en Alex Freeland, novato que tiene 7 hits en 37 turnos desde que subió al equipo grande.

“Sin duda es una baja dura”, dijo Roberts. “Creo que los muchachos solo tienen que seguir rindiendo de acuerdo a sus capacidades. Es difícil reemplazar lo que aporta Max: la disciplina en el plato, el poder, la capacidad de embasarse, todo eso. Me siento bien con nuestra alineación, con los jugadores que tenemos, y ellos simplemente deben salir y tener buenos turnos al bate. Eso es lo único que podemos hacer ahora mismo”.

La baja de Muncy se suma a la de Tommy Edman y Kiké Hernández, quiénes no se esperan en el futuro cercano del equipo.

Sigue leyendo:

– Los Dodgers no dejan escapar otra ventaja y regresan a la cima

Dos personas arrestadas tras feroz pelea durante serie entre Angels y Dodgers

– Dodgers vs. Padres: Una serie que podría definir el Oeste de la Liga Nacional