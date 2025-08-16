Los Dodgers no dejan escapar otra ventaja y regresan a la cima

Con su equipo en una mala racha y mostrando “llantas bajas” de cara a una crucial serie ante su rival más peligroso, el manager Dave Roberts puso sus esperanzas en el brazo de su leyenda viviente y luego empleó a todo lo que tenía en su bullpen. El objetivo fue conseguido.

Clayton Kershaw lanzó 6 innings casi impecables y cinco relevistas se combinaron para el resto del juego, con Roberts haciendo recordar sus finas maniobras de pitcheo de octubre pasado, para que los Dodgers derrotaran a los Padres de San Diego 3-2 la noche del viernes en Los Ángeles.

Los Dodgers, que dos noches antes cayeron del primer lugar divisional al ser barridos por los Angels en Anaheim y que habían perdido cuatro partidos seguidos en los que tenían ventaja en el marcador, empataron a los Padres en la cima del Oeste con marca de 69-53.

Clayton Kershaw, muy contento con su actuación ante los Padres, es felicitado en la caseta de los Dodgers tras lanzar 6 excelentes innings contra un rival temible. Crédito: Mark J. Terrill | AP

Clayton Kershaw, el “pitcher correcto” para los Dodgers

Kershaw lanzó de manera brillante como lo ha venido haciendo toda la temporada. El zurdo de 37 años le dio a su equipo exactamente lo que éste necesitaba para salir del hoyo: 6 innings con apenas 2 hits, 1 carrera, 3 ponches y 1 base por bolas.

“Hoy tuvimos en la loma al pitcher correcto”, dijo Roberts tras el partido al valorar la actuación de Kershaw, quien mejoró a 7-2 en la campaña.

El único daño que los Padres le causaron a Kershaw fue el jonrón solitario del dominicano Ramón Laureano en la segunda entrada, un batazo que se estrelló con el poste de foul del jardín izquierdo para abrir la pizarra.

Pero Los Ángeles le dio la voltereta en el tercer inning. Las bases se llenaron sin outs contra el dominicano Randy Vásquez y Shohei Ohtani empató el juego con rola de out a la segunda base. Mookie Betts luego conectó elevado de sacrificio al central para impulsar el 2-1.

Flex on 'em, Teoscar! pic.twitter.com/8VOnZqlfSb — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 16, 2025

Teoscar Hernández despierta con importante jonrón

La ventaja de los Dodgers aumentó en la séptima cuando Teoscar Hernández, otro de los bateadores que han estado mayormente apagados, despertó con jonrón por el central para el 3-1 frente al pitcher mexicoamericano Jeremiah Estrada. Fue el vuelacercas 19 del año para el toletero dominicano y le dio a su equipo un seguro de vida en el partido.

San Diego organizó un ataque en la octava contra Alex Vesia, quien golpeó a dos bateadores. Las bases se llenaron con un out por pasaporte a Fenando Tatis Jr. y el venezolano Luis Arráez impulso el 3-2 con elevado de sacrificio al izquierdo.

Entonces el manager Roberts envió a su estelar relevista Blake Treinen para enfrentar al siempre peligroso Manny Machado con dos hombres a bordo y lo dominó con un solo lanzamiento en elevado al cuadro.

Dave Roberts fue metódico con sus pitchers de relevo

De manera sorpresiva, Roberts decidió retirar a Treinen tras un solo disparo y darle la pelota a Alexis Díaz para la novena entrada.

El derecho puertorriqueño sacó dos outs y permitió un hit, pero el hermano menor del estelar taponero Edwin Díaz también fue relevado por su manager, quien trajo a la loma al joven Jack Dreyer para medirse al también zurdo Ryan O’Hearn, a quien dominó con fly al central para el salvamento y detener la mala racha de los campeones reinantes de las Ligas Mayores.

La candente serie por el liderato de la División Oeste continuará este sábado a las 6:10 pm con el duelo entre Blake Snell por los Dodgers y Dylan Cease por los Padres.

